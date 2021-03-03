Harcırah nedir

İş seyahatlerinde, personellere yol masrafı dahil zorunlu olarak yaptıkları harcamaları karşılamak için yapılan ödemeye harcırah denir.

Harcırah Farsça kökenli bir sözcük olup harç, masraf ve ücret anlamlarına gelmektedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan Rah sözcüğü ise yol anlamında kullanılmaktadır.

''Yol harcı'', ''yol parası'', ''yolda harcanmak üzere verilen'' anlamlarına gelen harcırah kelimesi, TDK'ye göre ''yolluk'' anlamına gelmektedir.

HARCIRAH HANGİ UNSURLARI KAPSAR?

İş gezisine çıkacak olan personel şirketten avans çeker. Çektiği avans şirketin muhasebe formlarına kaydedildiği için personel şirkete borçlu sayılmaz.

Harcırah, üç unsuru kapsamaktadır.

Bunlardan ilki yol masraflarıdır. Örneğin, İstanbul'dan Aydın'a yolculuk eden personelin hem gidiş hem de dönüş masrafları şirket tarafından karşılanır. Eğer personelin yurt dışına gitmesi gerekiyorsa uçak bileti de firma tarafından karşılanmak zorundadır.

İkinci unsur, gündelik aile masraflarıdır. Aile masrafları, anayasada yer alan 6245 sayılı kanunun 2. ve 3. maddesinde belirtilmiştir.

Üçüncü ve son unsur ise yer değiştirme masrafıdır. Personelin iş gezisi boyunca gitmesi gereken yerler baz alınarak harcırah ödemesi yapılmaktadır.

HARCIRAH KİMLERE VERİLİR?

Harcırah, devlet memurlarına ve özel sektörde çalışan personellere verildiği gibi izne çıkan askerlere de verilmektedir.

HARCIRAH NASIL HESAPLANIR?

Harcırah hesaplamasında, öncelikle personelin unvanı baz alınır. Örneğin, bir müdür ya da müdür yardımcısı ile insan kaynaklarının aldıkları yolluk aynı değildir.

Harcırah hesaplamasında dikkat edilen en önemli konulardan biri aile fert sayısıdır. Harcırah tutarı, aile fert sayısı baz alınarak hesaplanır.

Bunların yanı sıra personelin ya da yetkili kişinin nereden nereye gideceğine bakılır ve buna bağlı olarak yol ücreti tespit edilir. Harcırah, personel yola çıkmadan önce ödenir.