Harnup nedir

Halk arasında keçiboynuzu olarak da bilinen harnup, faydaları saymakla bitmeyen, şifa dolu, tüketilebilen bir bitkidir.

Yeryüzünün en eski bitki türlerinden olan şifa deposu harnup, besin değerleri açısında bağışıklık dostu olmasıyla öne çıkarken ,A, B ve E vitaminleri ile bol miktarda potasyum, fosfor ve sütte bulunan kalsiyumun 3 katı kalsiyum içerir.

Harnup, yeryüzünün en eski bitkilerinden olup anavatanı olarak Güney Anadolu, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin ve Libya olup memleketimizde, Antalya, Mersin, Silifke, Datça dolaylarında yaklaşık 1500 km’lik sahil şeridinde yetişmektedir.



Yunanca'da keration, İngilizce'de carob, Arapça'da ise harub veya harnub olarak anılır.

Anadolu'da keçiboynuzu olarak da bilinen harnupun faydaları, kullanım alanları ve şekilleri saymakla bitmiyor.

Lif oranı yüksek, antioksidan bakımından zengin, düşük yağ ve seker oranı ile kafeinsiz ve glütensiz bir besin kaynağı olan keçiboynuzu, toz halinde, atıştırmalık olarak, şurubu, özü veya hapları ile beslenme rutinine eklenebiliyor.

HARNUP FAYDALARI