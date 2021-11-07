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Harnup nedir
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 09:06
Yeryüzünün en eski bitki türlerinden olan şifa deposu harnup, besin değerleri açısında bağışıklık dostu olmasıyla öne çıkarken ,A, B ve E vitaminleri ile bol miktarda potasyum, fosfor ve sütte bulunan kalsiyumun 3 katı kalsiyum içerir.
Harnup, yeryüzünün en eski bitkilerinden olup anavatanı olarak Güney Anadolu, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin ve Libya olup memleketimizde, Antalya, Mersin, Silifke, Datça dolaylarında yaklaşık 1500 km’lik sahil şeridinde yetişmektedir.
Yunanca'da keration, İngilizce'de carob, Arapça'da ise harub veya harnub olarak anılır.
Anadolu'da keçiboynuzu olarak da bilinen harnupun faydaları, kullanım alanları ve şekilleri saymakla bitmiyor.
Lif oranı yüksek, antioksidan bakımından zengin, düşük yağ ve seker oranı ile kafeinsiz ve glütensiz bir besin kaynağı olan keçiboynuzu, toz halinde, atıştırmalık olarak, şurubu, özü veya hapları ile beslenme rutinine eklenebiliyor.
HARNUP FAYDALARI
- Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır.
- Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü azaltır.
- Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olur.
- Kalsiyum açısından zengindir, kemik sağlığına çok faydalıdır.
- Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır.
- Soğuk algınlığının en bilinen tedavi yöntemi olarak bilinen keçiboynuzu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur.
- Cinsel gücü arttırarak erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı gözlemlenmiştir.
- İç organları temizler, vücuttan ağır metallerin ve radyasyonun atılmasını sağlar. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler.
- Şişkinliğe iyi gelir, midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır.
- Aneminin tedavisinde etkilidir, içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir.
- Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır ve bu bakımdan da şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir.
- Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir; kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerir.