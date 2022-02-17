Hasat nedir

Hasat, bahçe ve tarlada olgunlaşan ürünlerin kesilerek ve biçilerek toplanma sürecine denir.

Günlük hayatta sıkça kullanılan hasat kelmesi, ürün kaldırma ve ekin biçme anlamına gelmektedir.

Bahçe veya tarlada olgunlaşan ürünlerin kesilerek, koparılarak, biçilerek veya sökülerek toplanma işlemidir. Hasat zamanı ağustos, eylül, ekim aylarıdır.

HASAT NEDİR

'Tarlayı hasat ettim' sözü kulağımıza tanıdık gelen bir cümledir.

Hasat işlemlerine başlanması için tohumların iyice olgunlaşmasını beklemek gerekir.

Hasat işleminde makineleşme süreci sonrası traktör ve biçerdöver gibi araçlar da kullanılmaya başlanmıştır.

19. yüzyıldan itibaren kullanılan bu makineler, ülkemize 1940 ve 1950'li yıllarında giriş yapmıştır.

Tarım sektöründe azalan iş gücünün karşılanması, hasat işlemlerinin zamanında bitilmesi maksadıyla makinelere yönelim artmıştır.







