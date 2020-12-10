Haşimato nedir

Haşimato, vücudun bir virüs tehdidi altındaymış gibi tiroid hücresine saldırmasıyla ortaya çıkar. Haşimato hastalığında vücut, tiroit bezini yok etmeye çalışır.

Haşimato, kişinin bağışıklık sisteminin tiroit dokusunu yabancı bir doku gibi algılaması sonucu oluşan bir tiroit hastalığıdır.

Vücut kendisine zarar veren bazı proteinler üretir. Bu proteinler tiroid bezine zarar vererek adeta onu yemeye başlar.

Son yıllarda yaygın olarak rastlanılan Haşimato hastalığı, Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından 1912 yılında tanımlanmış ve adını bilim adamından almış tiroit bezi hastalığıdır.

Haşimato, hipotiroid başta olmak üzere birçok hastalığın nedenidir ve çok geç teşhis edildiği için tedavisi de zordur.

HAŞİMATO BELİRTİLERİ

Tiroid bezinin az çalışmasında (hipotiroidizm) görülen tüm belirtiler Haşimato’da bulunmaktadır.

Bu hastalarda da metabolizma yavaşladığı için çabuk kilo alma, sabahları uyanamama, halsizlik, uyuşukluk, deride kuruma, saç dökülmesi, bağırsaklar yavaş çalıştığı için kabızlık, düşünce yavaşladığı için söylenenleri anlamama, yanlış kararlar alma gibi sorunlar yaşanmaktadır.

TEDAVİSİ

Haşimato'nun bugüne kadar kanıtlanmış kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastaya, eksik olan tiroid hormonu tablet şeklinde verilir. Ancak bu, tedavi için değil, hormon eksikliğinin tamamlanması içindir.

Haşimato hastalığı nadir de olsa başka endokrin organ yetmezlikleri ile de birlikte olabilir.

HAŞİMATO HASTALARI İÇİN BESLENME