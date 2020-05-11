Hava bitkisi nedir

Botanik alanında sıklıkla adını duyduğumuz hava bitkisi, toprağa ihtiyaç duymadan yetişebilen bir bitki türüdür.

Anavatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika olarak bilinen hava bitkisi, ya da evrensel adlandırılışıyla “air plant”, yaşamak için köklerinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir bitkidir.

EPİFİT CANLILARDIR

Son yıllarda değişik görünümüyle sıklıkla tercih edilen ve anavatanı dışında da dünyanın her yerinde karşımıza çıkan hava bitkisi, diğer bitkilere tutunarak yaşamını sürdürür. Ancak parazit canlılar değillerdir. Üzerinde yaşadıkları bitkileri yalnızca konak olarak kullanan hava bitkisi, bu özelliği nedeniyle epifit (epiphytic) bitkiler grubuna girer.

Bromeliad ailesine ait olan hava bitkisinin yaklaşık 730 adet türü bulunur. 7-8 cm boylanabilen, su ihtiyacı diğer bitkiler gibi olmayan hava bitkisinin ömrü birkaç yıl ile sınırlıdır.

SU İHTİYACINI HAVADAN ALIR

Susuzluğa dayanıklı olan bu tür, suyu bünyesinde uzun süre tutmasıyla bilinir. Hayatta kalması için en önemli şey gün ışığıdır. Su ihtiyacını havadaki nemden karşılayabilen bu tür, zahmetsiz bakımı nedeniyle bitkiseverler tarafından da sıklıkla tercih edilir.