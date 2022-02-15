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    Hayat sigortası nedir

    Yaşamınızı kaybetmeniz durumunda, sizin ve ailenizin hayat standartlarınızı korumanız amacıyla önceden belirlenmiş olan teminatlar ödeyen bir sigortadır.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:21
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    Hayat sigortası nedir

    Hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı size ve ailenize sunulan maddi güvenceye hayat sigortası denir.

    Hayat sigortasının ana teminatı vefat teminatıdır.

    Vefatınız durumunda sigortada belirttiğiniz aile bireylerinin maddi güvence altına alınmasını sağlar.

    Yaşamsal risklerinizi de güvence altına alarak bir sakatlık durumunda da yaşam kalitenizi korumanıza yardımcı olur.

    KİMLER HAYAT SİGORTASI YAPTIRABİLİR

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes hayat sigortası yaptırabilir.
    • Birikimli hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, kritik hastalıklar sigortası ve istem dışı işsizlik sigortası gibi farklı alt branşları olan hayat sigortaları, teminatların kapsamına göre ön koşullar içerebilir.
    • Yaş sınırı ve sağlık durumu bunlar arasında en yaygın olan koşullardır.

    NEDEN YAPTIRILIR

    • Yaşanabilecek bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı korumanıza destek olur.
    • Gelir düzeyinizin korunmasını sağlar.
    • Kredi borç ödemelerinizin devamlılığını sağlar.
    • Poliçe kapsamında tedavi masraflarınızın karşılanmasını sağlar.
    • Çocuklarınızın eğitimi için kurduğunuz hayaller yarım kalmaz.

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