Haydi uygulaması nedir? Hayvan durum izleme uygulaması Haydi nasıl kullanılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen hayvan durum izleme uygulaması "Haydi", vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Peki Haydi nedir, nasıl kullanılır? Haydi uygulaması ne işe yarar?

Hayvan Durum İzleme uygulaması (HAYDİ), İçişleri Bakanlığı aracılığıyla oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde geliştirilen uygulama, hayvanlara yönelik yapılan işkence, cinsel istismar ve hayvanın zara görmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunma imkanı sunuyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen uygulamaya mobil cihazlardan ulaşım sağlanabiliyor.

Peki Haydi uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İşte Haydi hayvan durum izleme uygulaması hakkında bilmeniz gerekenler..

HAYDİ UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ilde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü; tüm ilçelerde ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro amirlikleri kurdu.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan HAYDİ mobil ihbar aplikasyonu da 28 Temmuz’da hizmete girdi.

HAYDİ UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

HAYDİ Mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecektir.

Aynı zamanda doğa ve çevreye zarar verenlerin de ihbar edilebileceği bir sistem geliştirilmiştir.

HAYDİ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Ardından cep telefonunuza gelen onay kodunu doğrulamanız gerekmektedir.

İhbar yapmak istediğinizde "Bildir" butonuna dokunarak, konum bilgilerinize erişime izin vermelisiniz. Daha sonra ihbar fotoğrafınızı yükleyerek gereken bilgileri metin kutusuna yazarak "İhbarı tamamla" dedikten sonra şikayette bulunabilirsiniz.

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