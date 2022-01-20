Heliski nedir

Dünyanın sınırlı bölgelerinde yapılabilen ”heliski”, sporcuların helikopterle tepelere bırakılıp oradan kaydıkları bir spor türüdür.

Kayak sporunda bambaşka bir heyecanı yaşatan heliski, son yıllarda oldukça popüler.

Helikopter kelimesindeki "heli" ve kayak anlamında gelen "ski" kelimesinin birleşiminden "heliski" adını alan bu spor türünün en önemli özelliği, kayak merkezinden veya kayak pistinden uzakta, karın bol olduğu alanlarda yapılmasıdır.

Heliski, sporcuların helikopterden daha önce hiç kayılmamış alanlara bırakılmasıyla başlar ve parkur sonuna kadar kayıp, sporcuların tekrar helikoptere alınmasıyla biter.

HELİSKİNİN MERKEZİ: KAÇKAR DAĞLARI

Dünyada sadece Kanada, Alaska, Kafkaslar, Himalayalar ve 2005 yılından beri de Türkiye’de yapılan bu spor, hem ekipmanı hem de faaliyet öncesi eğitiminin fiyatı nedeniyle pahalı sportif hobiler adı altında anılmakta.

Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi Kaçkar Dağları'dır.

Erken saatlerde Ayder Yaylası'ndan alınan sporcular helikopterle yamaçların zirvesine çıkarılıp, adeta bir kar bulutunun içine doğru kendilerini bırakıyorlar.