Hemanjiom nedir

Hemanjiom hastalığı; karaciğer kaynaklı, iyi huylu, doğumsal tümördür. Halk arasında damar beni, doğum lekesi ya da gül lekesi olarak da bilinmektedir.

İyi huylu tümörlerden biri olan hemanjiom yani damar beni, damarların kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşur. Doğuştan olan bir hastalık olması nedeniyle bebeklerde sık görülmektedir.

İyi huylu damar tümörü olsa da tedavi edilmediği takdirde büyük psikolojik travmalara ve sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bazı hemanjionlar kendiliğinden geçebilirken bazıları ilerleyerek vücudun her yerini kaplayabilmektedir.

Hemanjiomlar en sık ciltte görülür ve bir cilt hemanjiyomu, kan damarı yumağı şeklinde parlak kırmızı bir nodül olarak görülen bir doğum lekesidir. Ciltte hemanjiom en sık yüz, kafa derisi, göğüs veya sırtta görülür. Hemen her organda görülebilen hemanjiomlar, cilt dışında en sık karaciğerde gözükür.

HEMANJİOMUN NEDENİ

Doğumsal bir anormallik olan hemanjiom hastalığı, anne karnındayken görünmeyecek kadar küçük bir nokta şeklinde başlar ve giderek büyür. Genellikle çocuk doğduktan sonra da büyümeye devam eder.

Hastalığı başlatıcı ve büyütücü etki vücutta salgılanan damar geliştirici faktördür. Bu faktörün etkisi bazı ilaçlarle engellenebilmekteedir. Genetik özelliğe sahip olsa da çocuklara aktarıldığı yönünde bilgi yoktur. Yani hemanjiomu olan birinin çocuğunda da olur gibi bir kural yoktur.

NASIL ANLAŞILIR

Hastalığı; yüzeysel, derinde ya da karışık şeklinde 3 gruba ayırmak gerekir. Yüzeysel hemanjiomlar, cilde yakın olduğu için parlak kırmızı renkte ve kolayca görülürler.

Derinde olanlar ise cildin alt tabakasında olup mor ve mavi renkte şişlik şeklinde ortaya çıkabilir. Karışık hemanjiom ise hem yüzeysel hem de derin belirtileri içermektedir. Ancak kesin tanı için doktor muayenesi ve çeşitli görüntüleme araçlarından yararlanmak gerekir.

TEDAVİSİ

Hemanjiom duruma göre bir yada bir kaç seansta tedavi edilebilir. Aşağıdaki yöntemler hastanın hemanjiom durumuna göre belirlenir.

Ameliyatla tedavi: Cilt kesilerek damarsal yumağın olduğu alana ulaşılır ve doku kesilerek çıkarılır. Ancak ameliyat sonrasında kan kaybı oldukça fazla olabileceğinden ciddi kan stoku ile ameliyata başlamak gerekir.

İlaç enjeksiyonuyla tedavi: Damarı yakıcı sklerozan madde damarın içine enjekte edilir ve ilaç verilen damar yumağı zamanla büzülerek yok olur. Seanslar halinde müdahale edilir. En az riskli ve iyi sonuç veren bir uygulamadır.

Köpükle hemanjiom tedavisi: Skleroterapide kullanılan maddenin köpürtülerek damara verilmesidir. Geliştirilen tedaviler arasında en etkilisi olduğu söylenebilir.

Lazer tedavi: Şarap lekesi, gül lekesi, örümcek ağı denilen tipler gibi yüzeysel, orta düzeyde kabarık olanlar için kullanılır. Yüksek ışığın damar tümörünü tahrip etmesi esasına dayanır ve aylık seanslar halinde uygulanır.

İ.R.C Tedavisi: Kızıl ötesi ışınlarla damar içinde pıhtılaştırma oluşturan bir cihazdır. Yüksek ısı taşıyan ışığın damar yumağı olan alana uygulanmasıyla damar pişer ve yok olur. Hemanjioma dokunulduğu anda kırmızı mor görüntü gider beyaza yakın renge bürünür. Tamamen ameliyatsız bir yöntemdir ve cildin üzerinden uygulanır.

Termokoagülasyonla tedavi: Ucu elektrik enerjisiyle ısınan metal çubukla hemanjioma dokunulur. Dokunulduğu anda hemanjiomun içindeki kan, 90-110 dereceye kadar ısınıp pıhtı haline dönüşür. Kanın pıhtı haline dönmesi tamamen yok olduğu anlamına gelir.