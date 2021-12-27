Hematüri nedir

İdrarda kan görülmesi anlamına gelen hematüri, her yaştan kadın ve erkeğin karşılaşabileceği bir durumdur.

İdrardan kan gelmesi anlamına gelen hematüri, idrar içerisine kırmızı kan hücrelerinin sızması durumudur. Normalde idrarda kırmızı kan hücresi bulunmaması gerekir.

Mikroskop altında görülebilen idrar kanı, 'mikroskobik hematüri' olarak adlandırılır ve doktor idrarı test ettiğinde bulunur.

Hematüri; böbrek, üreter, mesane ve üretradan oluşan idrar yolu sisteminin herhangi birinden kaynaklanıyor olabilir.

İdrardaki kan gözle görülebilir haldeyse bu, 'makroskopik hematüri' olarak adlandırılır. Kişinin fark edip doktora gitme ihtiyacı duyduğu durumdur.

Her iki çeşitte de kanamanın nedenini saptamak büyük önem arz eder çünkü tedavi planı nedene bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Bazı durumlarda idrarda kan görülmesi, basit bir duruma bağlı oluşabilir. Ancak bazen de kanlı idrar ciddi bir sağlık problemine işaret ediyor olabilir. Bu nedenle idrarda kan görülmesi durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekir.

HEMATÜRİ NEDENLERİ

İdrarda kan görülmesine neden olabilecek pek çok hastalık vardır. Hematüri şikayeti olan kişilerde, kanamaya neden olan sorununun bulunabilmesi için çeşitli tetkikler yapmak gerekir.

Hematüride böbrekleriniz ve idrar yolunuzun diğer bölümleri kan hücrelerinin idrara sızmasına izin verir. Kanlı idrar sebepleri arasında en sık görülenler şu şekilde sıralanabilir:

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Böbrek Enfeksiyonları

Mesane veya Böbrek Taşı

Prostat Büyümesi

Böbrek Hastalığı

Kanser

Kalıtsal Bozukluklar

Böbrek Hasarı

İlaçlar

Yorucu Egzersiz

Hematüri Risk Faktörleri

Yaş

Yeni Bir Enfeksiyon

Aile Öyküsü

Yorucu Egzersiz

HEMATÜRİ BELİRTİLERİ

İdrar, normal soluk sarı renk yerine, kırmızı kan hücrelerinin varlığına bağlı olarak pembe, kırmızı ve kola renginde olur. Kırmızı tonajlı idrar üretmek çok az kan alır ve kanama ağrılı olarak seyretmez. Çoğu zaman önemli bir durum teşkil etmese de idrarınızda kan gördüğünüzde doktora görünmenizde fayda vardır.

Kullanılan bazı ilaçlar, pancar, çilek gibi bazı yiyeceklere bağlı olarak idrar rengi kırmızıya dönebilir. Ancak ilaçlar, yiyecekler veya egzersizin neden olduğu idrar rengindeki değişiklik birkaç gün içinde kaybolabilir. Semptomların devam etmemesinden anlayabilirsiniz.

Hematüri bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıktığı için hastalığın ne olduğuna göre belirtiler şekillenir.

HEMATÜRİ TEDAVİSİ

Hematüri tedavisinde, öncelikle idrardan kan gelmesine neden olan durum tespit edilmelidir. Bunun için hastaya; kanlı idrar şikayetinin ne zaman başladığı, hangi sıklıkta görüldüğü, daha önce böyle bir sorun yaşayıp yaşamadığı gibi sorular sorulur. Ardından muayene yapılarak hastada ağrı, kızarma, şişlik gibi belirtilerin olup olmadığına bakılır.

Hematüriye neden olan durumun tespiti için idrar tahlili, ultrason veya BT (Bilgisayarlı Tomografi) ile görüntüleme gibi tetkiklerden yardım alınır.

Üretra ve mesanenin iç bölgelerinin görüntülenmesi için ise 'sistoskopi' adı verilen bir işlem yapılabilir. Bu işlemde ucunda kamera olan ince bir tüp üretradan içeri ilerletilir. Böylece üretra ve mesanenin iç duvarlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakılır. İdrardan kan gelmesi tedavisi, altta yatan rahatsızlığa göre yapılır.