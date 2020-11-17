Hemipleji nedir

Beyin damarlarında tıkanıklık ya da beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu vücudun sağ veya sol yarısındaki istemli hareket kaybına hemipleji denir. Hemiplejinin halk arasındaki adı inmedir.

Halk arasında inme olarak bilinen hemipleji, beyin hücrelerinin zarar görmesi ya da beyin damarlarında tıkanıklık sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır.

Beynin gördüğü hasar sonucu ortaya çıkan vücudun sağ veya sol kesiminde istemli hareket kaybı oluşması ya da azalması, hemipleji olarak adlandırılır.

HEMİPLEJİ (İNME) OLUŞUMUNUN NEDENLERİ

Aynı zamanda beyin tümörü, çeşitli enfeksiyonlar, mikrobik hastalılar sonucu da ortaya çıkabilen hemiplejinin, başlıca oluşma etkenleri şunlardır:

- İleri yaş

- Hipertansiyon

- Şeker hastalığı

- Sigara ve alkol kullanımı

- Kalp rahatsızlıkları

- Sedanter (hareketsiz) yaşam

- Obezite (aşırı kilo)

- Genetik faktörler

HEMİPLEJİ (İNME) BELİRTİLERİ

Hemipleji yani inmenin çeşitli belirtileri de mevcuttur. Hemipleji (inme) belirtilerinden bazıları şunlardır:

- Vücudun sağ veya sol tarafındaki kol ve bacak kaslarında sertlik ve hareket kaybı şeklinde kısmi felç belirtileri

- Yürüme ve denge problemleri

- Uyuşma hissi

- Duyu ve konuşma bozuklukları

- Zaman ve yer kavramlarının algılanmasında bozukluk ve hafıza kayıpları

HEMİPLEJİ (İNME) TEDAVİSİ

Hemipleji tedavisinde ilk olarak medikal tedaviye başvurulur. İlaç tedavisinin amacı, beyindeki hasarı en aza indirmektir.

Ardından beyin cerrahı, nörolog, fizyoterapist, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ve fizik tedavi alanı uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından tedavi süreci ele alınır.

Erken tedavinin önemli olduğu hemiplejide, hastanın iyileşme süreci, hastalığın nedenine ve boyutuna göre farklılık göstermektedir.

Hemiplejide hastanın egzersiz yapması, kaslarının güçlendirilmesi açısında büyük önem arz etmektedir.

Aynı zamanda bakımı ihmal edilmemesi gereken yatalak hastanın çeşitli yaralarının önlenmesi için mesane ve deri bakımına özen gösterilmelidir.