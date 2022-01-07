Hemofobi nedir

Halk arasında kan tutması ya da kan korkusu olarak bilinen hemofobi; kan görmeye dayanamamak, kan görünce panik olmak gibi durumlara verilen isimdir.

Özel bir fobi çeşidi olan hemofobi, bazı özellikleriyle diğer fobilerden ayrılmaktadır.

Kan fobisi olan kişilerde bayılma gibi durumlar sıklıkla görülmekte hatta bazıları, ambulans sireni, ameliyat veya kan kelimelerini duyunca bile bayılabilmektedir.

NEDENLERİ

Hemofobi, genellikle çocukluk ve ergenlikteki doğrudan ya da dolaylı travmalar ile ilişkilendirilmektedir. Ağır bir şekilde yaralanmak, yaralıyken kan kaybetmek, ağır ve sancılı bir ameliyat süreci geçirmek kişilerde kan fobisinin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Her şeyi ilk olarak ailelerinden öğrenen çocuklar, aileleri ne yapıyorsa onu yapmaya meyillidir. Ailesinde kan fobisi olan birini gören bir çocuk da kandan korkmaya başlar ve bu korku giderek kan fobisine dönüşebilir.

Ayrıca ailelerin, ''onu yapma, bunu yapma'' gibi engellemeleri ve ''onu yaparsan hastaneye gidersin, iğne vururlar, kan alırlar'' şeklinde korkutucu tepkileri, çocuklarda kan fobisi ve bunun yanında da iğne fobisine neden olabilmektedir.

Genetik yatkınlık da fobilere neden olan etkenler arasındadır. Kan fobisi de bunlardan biridir. Ailenizde kan fobisi olan biri var ise sizin de kan fobinizin olmanızı gayet olağandır.

KAN FOBİSİ OLAN KİŞİLER NEDEN BAYILIR

Herhangi bir canlıya, nesneye ya da olaya fobisi olan kişilerin fobiye sebep olan şey ile karşı karşıya geldiklerinde verdikleri tepkiler benzerlik göstermektedir.

Panik halinde olan kişinin kalbi çok hızlı çarpmaya başlar, nefes almakta güçlük çeker, titreme, terleme, baş dönmesi gibi fiziksel belirtiler gösterir.

Ancak kan fobisi böyle değildir. Kan fobisi hiçbir fobide olmayan özel bir tepkiye yok açmaktadır. Bu da kan görünce bayılmaktır.

Ani bayılmalara sebep olan rahatsızlığa ''vazovagal senkop'' adı verilmektedir. Bu rahatsızlık sadece kan fobilerinde değil, düşük kan şekeri, uzun saatler ayakta kalma, kalp atışında hızlanma gibi nedenler sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.

Kan fobisi olan kişiler, kan gördükleri zaman kalbi hızlıca çarpmaya başlar, daha sonra vazovagal yanıt dolayısıyla kalp atışında ani yavaşlama ve kan basıncında da ani bir düşüş meydana gelir. Bu ani düşüş sebebiyle kişiler baygınlık geçirir. Vazovagal senkop gerçekleşmeden önce baş dönmesi, cilt renginin solması, bulanık görme gibi bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

TERAPİ YÖNTEMLERİ

Yılan fobisi ve uçuş fobisi gibi bazı fobilerde kişilerin kaygı ve korku duydukları nesne ya da canlı ile karşılaşma olasılığı düşük olduğundan tedavi pek de zorunda değildir. Ancak kan fobisi gibi bir fobiye sahip olanların tedavi olması tavsiye edilir. Bunun nedeni hayati bir durum ile karşı karşıya kalındığında bayılmadan müdahale edebilmektir.

Bir sebepten ötürü yaralanabilir ve yanınızda kimse olmayabilir ya da yanınızdaki bir kişi yara alabilir ve sizden başka yardım edecek kimse yoktur. Kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını etkilememesi için kan fobisinin tedavi edilmesi gerekmektedir. Diğer fobi türlerinde olduğu gibi kan fobisinin için de tedavi seçenekleri vardır.

Danışanı fobisine maruz bırakma: Bu tedavi sırasında hasta fobisi olan şeye karşı öncelikle görseller ile sonra da o durumun kendisi ile yavaş yavaş maruz bırakılır.

Bilişsel davranışçı terapi: Bu terapi yönteminde kişide kan fobisinin ortaya çıkmasına sebep olan şeyler belirlenir ve bu sebepler üzerinde durularak tedavi edilmesi amaçlanır.

İlaç tedavisi: Kan fobisi olan hastalara ne şekilde bir ilaç tedavisi uygulanacağı konusunda net bir bilgi yoktur. Ne tür bir ilaç tedavisi uygulanacağı doktorun kararıdır.

Nefes egzersizi ile tedavi: Nefes egzersizi fobilere sebep olan şeylerle karşılaştığımızda rahatlamanıza ve ani tepkiler vermemenize yardımcı olur.