Hermafrodit nedir

Yunan mitolojisindeki Hermes ile Afrodit'in adlarından gelen hermafrodit (erdişilik) kelimesi, hem erkek hem de dişi üreme organı bulunan bireylere verilen isimdiri

İsmini Yunan mitolojisindeki Ticaret Tanrısı Hermes ile Güzellik Tanrıçası olan Afrodit'in adlarından alan çift cinsiyetlilik sendromuna ''hermafroditizm'' denmektedir.

İnterseks olarak da adlandırılan bu durum, bir insanda hem erkek hem de kadın cinsiyetine ilişkin özelliklerin belirli oranlarda yer alması anlamına gelmektedir.

HERMAFRODİT NEDİR

Genetik bozukluklardan kaynaklanan hermafroditizm hastalığına sahip olan bireylere de ''hermafrodit'' denmektedir. Toplum içerisinde oldukça nadir rastlanılan bu durum, bir hastalıktan ziyade genetik varyasyon olarak tanımlanabilir.

Daha farklı bir anlatımla, hermafrodit bireylerin cinsel organları, hormonal yapıları ve dış görünüşleri kadın ve erkek özelliklerini bir arada barındırır.

Hermafroditizm türüne göre değişmekle birlikte bazı durumlarda doğumla birlikte fark edilebilir. Bu şekilde tespit edilen olgularda, dışarıdan görülen iki farklı cinsel organın tespit edilmesi halinde ailenin kararı ile cerrahi tedavi uygulanabilir.

Hermafrodit bireyler, üreme yeteneği kaybı haricinde sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirebilir. Bireyler, bazı durumlarda çeşitli cerrahi operasyonlar yardımıyla seçtikleri ve vücut yapılarının elverdiği cinsiyete sahip olacak şekilde tedavi olabilir.

HERMAFRODİTİN BELİRTİLERİ

Hermafrodit bireylerde görülen belirtiler, hermafroditizmin hangi türde görüldüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Olası semptomlar arasında şunlar yer alır:

Penis boyutunun küçük olması

Klitorisin normalden büyük veya penis benzeri bir görünümde olması

Belirsiz görünüme sahip cinsel organ İdrar kanalı kısalığı ve açıklığın penisin başka bir bölgesinde olması

Labia yapışıklığı

İnmemiş testisler

Ergenlikte ortaya çıkan cinsiyet özelliklerinin olmaması, gecikmesi veya anormal şekilde gerçekleşmesi

HERMAFRODİTİN TEDAVİSİ

Hermafrodit olarak dünyaya gelen bebeklerde nasıl bir yol izleneceğine dair kararı, genellikle ailesi verir. Genellikle bebeğe anatomik yapısı göz önünde bulundurularak daha baskın olan cinsiyet atanır.

Bebeğin cinsel organlarına yapılan bazı cerrahi operasyonlar ile belirlenen cinsiyetin dış görünüme ilişkin özellikler büyük ölçüde kazandırılabilir.

İkinci bir yöntem ise ergenlik dönemine kadar beklenmesi ve bu dönemde güncel sağlık durumuna göre hormon tedavileri uygulanmasıdır.