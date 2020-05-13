Herpes simpleks nedir

Herpes simpleks virüsüne bağlı olarak ağız ve dudak gibi birçok bölgede ortaya çıkan enfeksiyondur.

Herpes simpleks yani bilinen adıyla uçuk bulaşıcıdır ve bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü zamanlarda ortaya çıkar.

Herkes en az 1 kere de olsa bu sorunu yaşamıştır.

NEDEN OLUR?

Birçok sebebi vardır. Dudak ve göz bölgesi başta olmak üzere genelde temas yoluyla yayılır. Kıyafet ve eşya paylaşımı da yayılmasına sebep olabilir.

Öpüşme, cinsel ilişki, aynı havluyu kullanma gibi virüsü taşıyan birey ile temas doğrultusunda da virüsler bulaşır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Oluşum aşamasındaki bölgede kaşıntı, kaşınma, yanma hissi,

- Çatlama, kuruma, kabuklanma,

- Gergin deri oluşması ve içi sıvı dolu kabarcıklar.

NELER YAPILMALI?

Kesin bir tedavisi yoktur. Herpes simpleks virüsü vücuttan atılamaz ve belli aralıklarla bağışıklık sisteminin durumuna göre tekrarlar.

Dudak bölgesinde meydana gelen uçuklar, genellikle krem ile tedavi edilir.

Göz uçuğu genellikle; ağrı, iltihap, gözde kızarıklık, kornea yırtılması ve ciddi görme bozukluklarına yol açabileceği için doktor tedavisi şarttır.

Özellikle cinsel yolla bulaşan uçuklara dikkat edilmelidir. Görülen bireylerde diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların da testler ile taranması doğru olacaktır.