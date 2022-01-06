Heterodoks nedir

"Farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşan heterodoks sözcüğü, ana akımdan sapmış olan anlamına gelmektedir.

Heterodoks kavramı, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır.

Ancak heterodoks kabul edilen gruplar, kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görmektedir.

Bu sözcük ayrıca belirli bir düşünce, veya benimsenmiş görüşte baskın eğilime bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklı açılardan düşünme ve davranma biçimi şeklinde de tanımlanabilmektedir.

HETERODOKS POLİTİKA NE DEMEK

İktisadi sistem ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi açıklama çabası gösteren yaklaşımlar, birçok farklı yolla bulunmaktadır. Daha genel bir çerçeveden bakıldığında tüm bu düşünce okullarını sınıflandırmak amacıyla anaakım, ortodoks ve heterodoks gibi sıfatlar tercih edilmektedir.

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunmaktadır.

Heterodoks iktisat, bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelmektedir.

Dğerleri arasında kurumsal, post-Keynesyen, sosyalist, Marksist, feminist, Gürcü, Avusturya, ekolojik ve sosyal ekonomi gibi çeşitli alışılmışın dışında yaklaşımları veya okulları ifade etmektedir.

ORTODOKS İLE FARKI

Genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan ekonomi politikasına ortodoks ekonomi politikası adı verilmektedir. Heterodoks ise geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalara verilen addır.

Ortodoks ekonomi politikalarında daha serbest ve girişimciyi teşvik öne çıkarken Heterodoks politikada daha yönlendirmeci devlet politikaları tercih edilir. Örneğin Heterodoks politikada dış ticarette tarifeler yolu ile fiyatlar yönlendirilmeye baskılanmaya çalışılır.