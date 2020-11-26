Hibiskus nedir

Hastalıklarla savaşma ve bağışıklık sistemini güçlendirmede alternatif tıp yöntemi olarak tercih edilen bitkilerden biri de Hibiskus'dur. Çay olarak tüketilen Hibiskus, lezzetli ve mayhoş aromalıdır.

Hem ruhsal hem de fiziksel sağlığa iyi gelen Hibiskus, halk arasında kerkede, nar çiçeği ve Mekke gülü adıyla da bilinen bir çöl bitkisidir.

Esas olarak Karayip, Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde yetişen yapraklı bir bitki türü olan hibiskus, ekşi tadıyla bilinir. Bu şifalı bitkinin, Afrika çöllerinde yaşayan bedeviler tarafından susuzluğu giderici bir bitki olarak kullanıldığı söylenir.

BİNBİR DERDA DEVA...

Özellikle C vitamini yönünden zengin olan hibiskus, kan şekerinin ve yüksek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Bununla da kalmayıp iyi huylu kolesterolün yükseltilmesinde etkisi olduğu gözlenmiştir.

Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan bitki, kış aylarında hastalıklardan korunmada vücudun direncini artırmaya yarar.

Bağırsak yumuşatıcı özelliğiyle sindirimi kolaylaştırır. Hibiskusa bu özelliği kazandıran içeriğindeki manik asit ve yüksek orandaki magnezyumdur. İçindeki bu maddeler sayesinde şişkinlik şikayeti olanların, sorunlarını gidermede kullanılır.

Mide kanserine karşı koruyucu bir kalkan niteliğindedir. Yapılan araştırmalar, hibiskus özünün kanserli hücre sayısını azalttığı ve mide kanserindeki yayılmayı önlediğini ortaya çıkardı.

Karaciğer, kornea, beyin ve böbreklerde fazla bakır birikmesi sonucu oluşan Wilson hastalığını iyileştirici bir bakım kürü olarak kullanılır.

Kafein içermemesi ve yüksek su tutma kapasitesiyle hazım sorunlarını gidermede yardımcı olur.

Kış aylarında sıklıkla yaşadığımız soğuk algınlığında da nefes açıcı özelliği sayesinde gözde bitki çayları arasında yer alır.

Tansiyonu düşürmede etkili olan hibiskus, tip 2 diyabet hastaları için de tansiyon dengeleyici özelliktedir. Ayrıca vücuttaki kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

SOFRADA HİBİSKUS

Çoğu tropik iklim bölgesinde, Hibiscus sabdariffa (Kerkede) var. altissima'nın kırmızı, ekşimtırak çiçek çanakları yerel içecek, salça, reçel, konserve ve baharatlı turşu yapımında kullanılır; yaprak ve bitki sapları salata ya da pişmiş sebze olarak tüketilir ve acılı yemekleri baharatlandırmaya yarar.

Afrika'da yağlı tohumları yenir; Sahara altı tarihi Sudan bölgesinde bitki çayı olarak tüketilir. Batı ülkelerinde bitki çayı olarak tüketilmesi yakın zamanda yaygınlaşmıştır.

HİBİSKUS ÇAYI

Birçok hastalığa iyi gelen hibiskus çayını hazırlamak için; kaynamış bir su bardağı suya bir iki adet hibiskus yaprağı atılır. Daha yoğun bir tat isteyenler yaprağın sayısını artırabilir. İsteğe bağlı olarak zencefil ve tarçın da eklenebilir.

Karışımın demlenmesi için 15 dakika kadar beklenir, fazla bekletildiğinde yaprakları acımsı bir tat bırakır. Demlenme aşamasından sonra limon ve balla tatlandırılabilir.