Hıdırellez nedir

Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez, baharın habercisi olarak kabul edilir.

Hıdırellez, karada zorda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir.

Hıdırellez 2020 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak, 6 Mayıs Çarşamba ikindi ezanında bitecek.

FARKLI İSİMLERLE BİLİNİR

Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Kakava, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İlk Yaz, isimleriyle de kutlanır.

NELER YAPILIR

İnsanların bolluk, bereket gibi dilek ve isteklerini yansıtan Hıdırellez gününde, kutlamalar özel seçilmiş mekanlarda yapılır. Bu mekanlar genellikle yeşillik, ağaçlık, ormanlık ve su kenarlarıdır.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu sene toplu kutlamalar yapılmayacak.

Evde aile içinde bireysel kutlamalar için şunları yapabilirsiniz;

- Sofralar kurulur, mendil kapma, ip atlama, salıncak gibi çeşitli oyunlar oynanır.

- Elma, yoğurt yeme, kaşıkla yumurta taşıma yarışları yapılır.

- Dargınlar barıştırılır.

- Kapı önleri Hıdırellez sabahı evin yönüne doğru süpürülür.

- Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.

- Bahçenizde gül ağacı varsa dalına dilek bağlayabilir ya da dibine para gömebilirsiniz

ATEŞ ÜSTÜNDEN ATLAMAK

Hıdırellez kutlamalarında genellikle ateş yakılarak, dilek dilenir. Dilek dileyenler, ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlar.

Baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir.