Hidrojen nedir

Hidrojen bir elementtir; doğal olarak molekül halde bulunur.

Hidrojen, doğada var olan kimyasal elementlerden biridir. Her hidrojen molekülü iki hidrojen atomundan oluşur. Bir elementin bir atom türü vardır ve diğer maddelere ayrılamaz.

Hidrojenin kimyasal formülü H2'dir. Hidrojen atomu, bir birim pozitif elektrik yükü taşıyan bir protondan oluşan çekirdeğe sahiptir; bir birim negatif elektrik yükü taşıyan bir elektron da bu çekirdekle ilişkilidir. Normal koşullar altında, hidrojen gazı, hidrojen moleküllerinin gevşek yığışımıdır.

EVRENDE EN BOL BULUNAN ELEMENT

Hidrojen evrendeki en bol element olmasına rağmen, Dünya'nın kabuğunun ağırlıkça sadece yüzde 0.14'ünü oluşturur. Bununla birlikte, okyanuslarda, buz yığınlarında, nehirlerde, göllerde ve atmosferdeki suyun bir parçası olarak büyük miktarlarda ortaya çıkar.

HİDROJEN İLE ÇALIŞAN ARABALARIN DOĞAYA KATKISI

Çoğu otomobil, motorlarında benzin veya dizel yakar. Bu kimyasal reaksiyonlar karbondioksit ve su sağlar. Karbondioksit bir sera gazıdır, yani çok fazla küresel ısınmayı teşvik edebilir. Küresel ısınma iklim değişikliğine neden olarak kuraklık, sel ve aşırı havaya yol açar.

Hidrojen arabaları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Ya bir motorda hidrojeni yakarlar ya da hem yakıt hem de oksijeni bir yakıt hücresinde reaksiyona sokarlar. Her iki işlem de elektrik motoruna güç veren elektrik üretir. Hidrojen arabaları zararsız egzoz gazı; su buharı üretir.