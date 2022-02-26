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    Hidrojen sülfür gazı nedir

    Ölümcül sonuçlar doğurabilen hidrojen sülfür gazı kötü kokulu ve zehirleyicidir. Aynı zamanda lağım veya kanalizasyon gazı olarak da biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 17:14
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    Hidrojen sülfür gazı nedir

    Hidrojen sülfür gazı, renksiz, kötü kokulu, zehirleyici, aşındırıcı ve yanıcı gir gazdır. Bu gaz lağım veya kanalizasyon gazı olarak da biliniyor.

    NASIL OLUŞUR?

    Doğada bataklık veya lağım gibi ortamlarda mikroorgaizmaların yarattığı oksijensiz solunumla ortaya çıkabilir.

    Bunun yanında şse, volkanlardan sızan gazda, ham doğalgazda ve kuyu sularında görülür.

    Havaya oranla 1.19 kat daha yoğun olan hidrojen sülfür gazı zemine yakın yerlerde toplanır ve etrafa yayılır.

    Kokusu nedeniyle insanlar varlığını kolayca fark eder. Kısa süre sonra ise burunda koku kaybına neden olur.

    Bu durum bazı anlarda ölümcül sonuçlanabilir.

    GAZIN VARLIĞI NASIL ANLAŞILIR

    Varlığını algılamakta koku almak yeterli değildir. Hidrojen süldürün potansiyel oluşturduğu ortamlarda gaz dedektörleriyle arama yapılmalıdır.

    Hidrojen sülfürün varlığını algılamada koku duyusu yeterli değildir, hidrojen sülfürün potansiyel olarak bulunabileceği ortamlarda profesyonel gaz dedektörleri kullanılarak algılama yapılmalıdır.


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