Hidrokarbon nedir

Çok çeşitli olan hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen atomlarını içerisinde barındıran organik bileşiklerdir.

Sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adına 'hidrokarbon' denir.

Araçlarda kullanılan; benzin, motorin ve LPG; evlerde kullanılan doğalgaz, kömür, tüp gaz ve fuel oil gibi yakıtların hepsi de birer hidrokarbon karışımıdır.

Hidrokarbonlar kimya sektörünün birçok alanında kullanılırken, birçok çeşidi ise endüstri sektörü içinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

TİPLERİ NELERDİR

Hidrokarbonlar; yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Alifatik ve alisiklik bileşikler ise doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır.

Doymuş hidrokarbonlar, mümkün olan en çok hidrojeni içinde bulundurur. Karbonlar da birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlı kalır.

Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift ya da üç bağ ile bağlanmıştır.