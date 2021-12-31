Hiperglisemi nedir

Hiperglisemi, kan şekeri seviyesinin normal sınırların üzerinde seyretmesi anlamına gelir. Yüksek kan şekeri, kontrol altına alınmadığında şeker hastalığına ve başka sağlık sorunlarına yol açar.

Sağlıklı bir kişide açlık kan şekerinin normal değeri 100 mg/dl atında 70-100 mg/dl arasında olmalı, tokluk kan şekeri ise 140 mg/dl'yi geçmemelidir.

En az 8 saat açlık sonrası bakılan kan glukoz seviyesinin 100 mg/dl'nin üzerinde olması veya şekerli bir içecek içildikten iki saat sonra ölçülen kan şekerinin 140 mg/dl üzerinde olması ''hiperglisemi'' olarak adlandırılır.

Hiperglisemi, kimi zaman diyabet olarak tanımlansa da gerçekte aralarında sebep ve sonuç ilişkisi vardır. Hipergliseminin varlığı, diyabet teşhisi için gerekli bir bulgudur.

KAN ŞEKERİ NEDİR, NASIL DENGELENİR

İnsan vücudu; pilav, makarna, ekmek gibi besinlerdeki karbonhidratları hücrelerin içine girebilecek kadar küçük parçalara, glukoz denilen şeker moleküllerine kadar parçalar.

Glukoz, insan vücudundaki bütün hücrelerin temel enerji kaynağıdır ve kan dolaşımı, glukoz moleküllerini milyonlarca hücreye taşır.

Kan dolaşımındaki glukoz, pankreastan salgılanan ''insülin'' adlı hormon sayesinde hücrelerin içine alınır ve yakılır. Fazla glukoz ise karaciğer ve kaslarda glikojen haline getirilip saklanır.

Birkaç saat aç kalındığında kan dolaşımınızdaki şeker düzeyi düşer. Pankreastan salgılanan ''glukagon'' adlı bir başka hormon sayesinde kaslar ve karaciğerde depolanmış olan glikojen parçalanarak kana salınır.

Ayrıca vücut, öncelikle karaciğerde ve sonra böbreklerde kendi glikozunu üretebilir. Bir sonraki öğüne kadar bu sayede kan şekeri dengelenmiş olur.

HİPERGLİSEMİ NEDENLERİ

Yeterince insülin üretemiyorsanız (tip 1) veya üretilen insüline az yanıt veriyorsanız (tip 2) kan dolaşımınızdaki glukoz düzeyi yükselir, yani hiperglisemi gelişebilir.

Bunun tehlikeli boyutlara varması ''diyabet'' olarak adlandırılır. Bu nedenle insülin veya farklı ilaçlar kullanmak gerekebilir. Ancak çok fazla insülin almak veya ilaçların yüksek dozları, kan şekeri düzeyini gerektiğinden fazla düşürerek hipoglisemiye de neden olabilir.

Hipoglisemi, tedavi edilmediği takdirde nöbet geçirilmesine, bilinç kaybına hatta ölüme yol açabilir. Hiperglisemi ise kendi haline bırakılırsa diyabete götürebilir ve buna bağlı gelişecek damar hastalıkları yaşanabilir.

Diyabet tedavisi görmeyen bir kişinin hipoglisemi geliştirmesi son derece nadir bir durumdur ve buna yol açan birkaç neden şöyle sıralanabilir:

Aşırı alkol alımı

Karaciğer veya böbrek hastalığı gibi bazı ağır hastalıklar

Aşırı insülin üretimi

Reaktif hipoglisemi

HİPERGLİSEMİ BELİRTİLERİ