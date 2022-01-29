Hiperhidroz nedir

Halk arasında aşırı terleme olarak bilinen hiperhidroz, çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur.

Terleme, vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir fonksiyondur. Halk arasında aşırı terleme olarak bilinen hiperhidroz ise fizyolojik ihtiyaçların üzerinde yaşanan terlemeye denmektedir.

Aşırı terleme, primer ve sekonder olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Primer bölgesel hiperhidroz, altta yatan herhangi bir hastalık olmadan sağlıklı kişilerde yaşanan durumdur. Bölgesel aşırı terleme, özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve daha nadir olarak baş-boyun bölgesinde yaşanmaktadır.

Sekonder hiperhidroz ise başka hastalıklara bağlı yaşanan terlemedir. Bunlara örnek olarak diyabet, tiroid, obezite, alkolizm, menopoz, solunum ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar sayılabilmektedir.

Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur. Oturdukları yerde bile ellerinden ter damlayabilmektedir.

AŞIRI TERLEME BELİRTİLERİ

Aşırı terleme belirtileri, hastalığın primer ve sekonder tipine göre değişiklik göstermektedir. Sekonder aşırı terlemede yani altta yatan başka bir hastalıktan kaynaklanan aşırı terlemenin en önemli belirtisi vücudun genelinin terlemesidir.

Primer bölgesel aşırı terleme belirtileri ise farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Rahatsızlığın en önemli belirtisi, genellikle vücut kuruyken eller ve koltuk altı gibi belirli bölgelerin terlemesidir.

Bazen yüz ve ayakların terlediği de görülebilmektedir. Sadece el veya koltuk altı terleyebileceği gibi bazen el ve ayaklar, el ve koltuk altı gibi farklı kombinasyonları da yaşanabilmektedir.

Hasta şikayetleri yaş grubuna göre farklılık gösterebilmektedir. Çocukluk çağı hastalarda bilgisayar klavyesini kullanamamak, yazı yazarken kağıdın ıslanması veya piyano gibi enstrümanları çalarken elin kayması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Erişkin yaşlardaki hastaların şikayetleri ise el sıkışmaktan kaçınmak gibi daha çok sosyal ilişkilerde problem olarak ortaya çıkmaktadır.

AŞIRI TERLEME NEDENLERİ

Sekonder aşırı terlemenin nedeni altta yatan hastalığa göre değişmektedir. Diyabet, tiroit, obezite, menopoz, solunum ve kalp yetmezliği gibi farklı rahatsızlıklar aşırı terlemeye neden olabilmektedir.

Primer bölgesel aşırı terlemenin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastaların %60-80'inde aile öyküsü bulunmaktadır. Yani birincil derece yakınlarında bu hastalık olan kişilerde daha sık görülmektedir.

AŞIRI TERLEME (HİPERHİDROZ) TEDAVİSİ

Sekonder aşırı terlemenin tedavisinde diyabet, tiroid gibi terlemeye neden olan altta yatan hastalık tedavi edilmektedir.

Primer bölgesel hiperhidrozis tedavisinde ise hastalar birçok yöntem denemektedir. Tüm tedavi yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Krem ve deodorant tedavisi: Krem ve deodorant spreyler, ter gözeneklerini tıkayarak terlemeyi geçici olarak durdurmaktadır. Bu yöntem, hafif aşırı terleme hastalarında kısa süreli çözümler üretmektedir.

Botoks tedavisi: Botoks, terleyen bölgeye enjekte edilerek aşırı terleme durdurulmaktadır. Terlemeye neden olan reseptörlerin bloke edilmesi sonucu terlemenin önüne geçilmektedir. Aşırı terleme hastaları bu uygulamayı hayat boyu belli aralıklarla yaptırmak zorundadır.

Ameliyat: Aşırı terlemenin (hiperhidroz) tedavisinde kesin ve kalıcı yöntemdir.