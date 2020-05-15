Hipermetropi nedir

Hipermetropi olan kişiler, yakını bulanık uzağı ise çok net görür.

Bebeklerin çoğu hipermetrop doğar. Gözlerinin çapları normalden kısa olduğu için yakını net göremezler.

Yaş ilerledikçe bu durum hafifler. Genç yaşlarda gözlüksüz uzağı net görebilen hipermetroplar, 40 yaştan sonra uzak görüş için de gözlük ihtiyacı duyar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Gözleri kısarak bakma,

- Kitap okurken harfleri kaydırma,

- Uzun süren okumalardan sonra baş ağrısı,

- Harf ve sayıları iç içe geçmiş gibi görme,

- Sık sık göz kırpma.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tamamen sıfırlayan bir tedavi yoktur. Gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile durum hafifletilebilir.

Gözlük, hipermetropinin derecesini düşürmese de kullanılmadığı durumlarda baş ağrısına neden olabilir.