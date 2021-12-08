Hipermobilite nedir

Hipermobilite, bağ dokularının gevşek ve güçsüz olmasına bağlı olarak, eklemlerin ve cildin normale göre daha esnek ve gevşek yapıda olmasıdır.

Hipermobilite, eklemlerin normalin üzerinde hareket genişliğine sahip olmasıyla karakterize klinik bir sendromdur. Hipermobil kişilerin eklemleri normale göre daha esnek ve gevşek yapıdadır. Toplumda %10 ile 20 oranında ve kadınlarda 3 kat daha sık görülmektedir.

Bağ dokusunun yapısal proteini olan kolajenin hatalı yapımı sonucu meydana gelmektedir. Hipermobil kişilerde, normal bireylere göre kolajen fibrilleri daha ince ve düzensiz yapıdadır. Bu durum eklemlerde yıpranma ve yumuşak doku yaralanmalarına yatkınlığa yol açmaktadır.

Çoğu zaman bu durum herhangi bir şikâyete yol açmazken bazı kişilerde yaygın ve kronik ağrı gibi çeşitli yakınmalara sebep olabilmektedir. Yakınmalar, aktivite ile ilişkili olduklarından, günün geç saatlerinde görülmektedir.

Semptomlar genellikle çocukluk döneminde başlar ve yetişkinlik sürecinde de devam eder. Tekrarlayan mikrotravmalar, ağrı reseptörlerini duyarlı hale getirerek ağrının belirgin hale gelmesine neden olur.

Sıklıkla yaygın ve simetrik olan ağrı, bir veya birkaç eklemde görülebilir. Eklemlerden ses gelme ve şişlik yakınmaları eşlik edebilir. Eklemlerde ortaya çıkan şişlik, yüklenmeye bağlı oluşur ve dinlenince geçer.

Yakınmaları açıklayacak neden bulunamadığı için bu olgular, genellikle psikolojik bozukluk olduğu düşünülür. Tanısı geç konulan bu hastaık nedeniyle kişiler, endişeli ve depresif bir hal alabilmektedir.

SEMPTOMLARI

Semptomların tamamı görülebileceği gibi sadece birkaçı da görülebilir. Hipermobilite rahatsızlığına sahip olan kişilerde zamanla yeni semptomlar da ortaya çıkabilir.

Kas ve eklem ağrısı

Eklemlerde şişlikler

Yumuşak doku romatizmaları

Çene eklemlerinde ağrı

Çene eklemlerinden ses gelmesi

Erken artroz

Bel ağrısı

Bel fıtığı

Spinal stenoz

TEDAVİSİ

Ekleme zarar verecek postürlerden kaçınmak gerekir. Uygun aktivite, spor ve iş seçimi önemlidir. Hipermobil eklem çevresi kaslardaki kuvvetsizliğe yönelik eklem ve stabilizasyon egzersizleri, propriyosepsiyonu artırıcı egzersizler uygulanması gerekir. Egzersizin sıklığı ve şiddeti, hastaya göre ayarlanmalıdır. Gelişigüzel yapılan egzersizler zararlı olabilir. Yüzme, pilates, bazı yoga formları önerilir.