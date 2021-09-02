Hipersomnia nedir

Hipersomnia, kişinin yeterli miktarda uyku almasına rağmen kendini yorgun ve halsiz hissetmesi buna bağlı gün içerisinde uyku atakları geçirmesine neden olan nörolojik bir hastalıktır.

Hipersomnia hastaları, gece boyunca en az 7 saat ve deliksiz uyusalar bile gün içerisinde gelen uyku halini kontrol edemez ve yoğun bir uyuma isteğiyle karşı karşıya kalırlar.

Buna bağlı olarak günlük aktiviteleri yapmak neredeyse imkansız bir hal alır ve bu durum kişinin iş, eğitim ve özel hayatını olumsuz etkiler.

Rutin işlerle başa çıkamayan kişiler, kendilerini yetersiz hissedebilir ya da aşırı uyuma ihtiyacı çektikleri için toplumdan soyutlanabilirler. Yani hastanın psikolojik açıdan kötü etkilenmesi kaçınılmazdır.

Hem fiziksel hem de ruhsal olarak insanların hayat kalitesini bozan hipersomnia üç şekilde meydana gelebilir. Bunlar: Narkolepsi, İdiopatik Hipersomnia, Periyodik (Kleine-Levine Sendromu).

NARKOLEPSİ

Genellikle cinsiyet farketmeksizin 20'li yaşlardaki insanları etkileyen bir tür uyku bozukluğudur. Tıpta nedeni kesin olarak çözülememiştir ancak REM uykusunu düzenleyen bir nörokimyasal olan hiproketinin az salgılanması durumunda bu hastalığın ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

Narkolepsi, kişilerin uyku atağı geçirmesine hatta halüsinasyon görmesine neden olmaktadır. Uykuya dalış ve uyanış esnalarında görülen bu halüsinasyonlar, kabusa benzeyen fakat kişinin gördüklerini tamamen gerçek sandığı bir durumdur.

Tamamen nörolojik sistemi etkisi altına alan bu hastalık, kişiyi fiziksel ve ruhsal olarak büyük bir hasara uğratır.

İDİOPATİK HİPERSOMNİA

Genellikle 25 yaşından önce başlayıp kronik olarak seyreder. İdiopatik hipersomnia olan hastalar, geceleri gerektiğinden fazla uyumaktadır. Bu uyku, fazla olmasına rağmen dinlendirici değildir hatta kişinin uyandığında kendisini daha yorgun hissetmesine neden olur.

Hastalar gece ne kadar çok uyumuş olsalar dahi gün içinde yeniden uyuma ihtiyacı duyarlar.

PERİYODİK (KLEİNE-LEVİNE SENDROMU)

Genellikle genç yaştaki erkeklerde görülen bu hastalık, kendini gelişen mental bozukluklar, hiperfaji ve hiperseksüalite gibi davranış bozuklukları ile gösterir.

Aşırı uyuma isteğine neden olan bu hastalık, yılda birkaç kez tekrar eder. Sendrom, ataklar halinde seyreder ve 2-3 hafta içerisinde kaybolur.

HİPERSOMNİA BELİRTİLERİ

Hipersomnia, bazı ağır ilaçların kullanımıyla birlikte ya da ilaç bağımlılığına bağlı olarak gelişebileceği gibi alkol bağımlılığının etkisiyle de meydana gelebilir.

Genetik olarak aktarılmış da olabilir. Bir kişinin ailesinde narkolepsi hastası varsa, o bireyin narkolepsi olma riski 20 ile 40 kat daha yüksektir.

Hipersomnia, iyi ya da kötü huylu tümöre bağlı ya da kaza anında geçirilen şiddetli kafa travmaları sonucu gelişebileceği gibi kişinin psikolojik durumuna bağlı yaşanması da olasıdır. Majör depresyon, anksiyete (kaygı) gibi duygu durum bozuklukları hipersomnia riskini artırır.

ÇOK UYUMA HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Hastalığın kesin bir çözümü yoktur ve kronik olarak seyreder. Genel olarak bu hadtalığın tedavisinde, hastaların yaşam tarzını değiştirmeleri sağlanır. Bunun dışında herhangi bir ilaç tedavisi yapılmaz. Ancak semptomları hafifletme yöntemi, hastaların bulgularının sebebine göre değişkenlik göstermektedir.

Eğer hastalık; depresyon, anksiyete veya bipolar gibi duygu durum bozukluklarından dolayı gelişmiş ise uygun bir psikolojik tedavi ve antidepresan kullanımıyla bu sebep ortadan kaldırılır.

Kişi ağır bir ilaç kullanıyorsa ve yan etki olarak hipersomnia görülüyorsa doktoruyla görüşüp ilaç dozajını yeniden planlaması gerekir.

Alkol ya da madde bağımlılığı varsa, hasta psikiyatr tarafından tedavi görür ve bu bağımlılıklar sonlandırılır.

Genel olarak bir tedavisi ya da ilacı bulunmayan bu hastalık, hastaların günlük yaşamını düzenlemesi ve psikolojik açıdan kendilerini güçlendirmeleriyle hafif seyreder.