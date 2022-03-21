Hız ve yüksek manevra yeteneği gibi özelliklere sahip olan hipersonik füzeler, devletler arasındaki askerî güç dengesini önemli şekilde etkileyebilecek silahlardır.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, haftalardır devam ediyor.

Rusya askeri birlikleri, Ukrayna'nın birçok bölgesini kuşatmış durumda... Ukrayna'da güvenlik güçlerinin sivil halkla birlikte sürdürdüğü mücadele ise devam ediyor.

Rusya Ukrayna savaşında kullanılan silahlar da zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Daha önce de Rusya tarafından insani olmayan silah ve bombaların kullanıldığına dair iddialar basında yer almıştı.

Bu defa Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıkladı.

Bu füze ile Ukrayna'nın İvano-Frankicsk bölgesinde yer alan bir mühimmat deposunun vurulduğu belirtildi.

Açıklamanın ardından "kinjal hipersonik füze nedir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte sesten hızlı gittiği söylenen kinjal hipersonik füzenin özellikleri...

KİNJAL HİPERSONİK FÜZE NEDİR

''Hipersonik'' terimi, ilk olarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Hsue-shen Tsien adında bir aerodinamik mühendisi tarafından 1946 yılında kullanılmıştır.

Hipersonik kelimesi, herhangi bir objenin sesten beş kat daha hızlı hareket edebildiğini gösteren Mach 5 limitinin aşılması durumunu tanımlamaktadır.

Hız ve yüksek manevra yeteneği gibi özelliklere sahip olan hipersonik füzeler, devletler arasındaki askerî güç dengesini önemli şekilde etkileyebilecek silahlardır. Savunma ve güvenlik eksenli olarak öngörülemezlik riskini artırmalarından dolayı hipersonik füzelerin stratejik sonuçlar doğurması azımsanmaması gereken bir ihtimaldir.

Hipersonik füzelerin, subsonik ve süpersonik füzelerden çok daha yüksek hıza ve etkiye ulaşması beklenmektedir. Ağır savunma araçlarını, kolaylıkla yok edebilecek güce sahip olması beklenilen hipersonik füzeler, yüksek caydırma yeteneğine sahip füzelerdir.

HİPERSONİK FÜZENİN KULLANIM ALANI VE ETKİLERİ

Havacılık, uzay, savunma politikaları ve teknolojileri uzmanı Arda Mevlütoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda hipersonik füzelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ses hızı, havacılık ve uzay mühendisliğinde temel tasarım parametrelerinden biridir. Hava-uzay aracı, özellikle atmosferin üst katmanlarında ya da uzay ortamında görev yapacaksa, sesten hızlı uçup uçmayacağı, uçacaksa hangi hızlarda uçacağı, tasarımını doğrudan etkiler.

Ses hızında yapılan uçuşa transonik uçuş, sesten hızlı süratlerde yapılan uçuşa ses-üstü ya da süpersonik uçuş denirken, ses hızından en az beş kat yüksek hızlara ise hipersonik denmektedir. Hipersonik hızlarda uçan hava araçlarının tasarım, geliştirme ve testleri, hava-uzay mühendisliğinin en ileri ve karmaşık konularındandır.

Kimyasal, biyolojik, nükleer ya da klasik harp başlıklarıyla donatılmış uzun mesafelere ulaşabilen füzelerin, uçuş şekillerine göre iki ana türü bulunuyor. Bunlar, ilk örnekleri İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmış balistik füzeler ve seyir füzeleridir. Balistik füzeler hedeflerine aerodinamik etkiler altında, eğik atış prensibiyle ulaşan silah sistemleridir. Fırlatmadan itibaren belli bir aşamaya kadar kazandıkları enerjiyi, uçuşlarının geri kalanında kullanarak hedeflerine ulaşır. Seyir füzeleri ise aynı uçaklar gibi hedeflerine yatay şekilde düz uçuş yaparak ve manevralar tatbik ederek ulaşır.

Balistik füzelerin radarlarla tespit edildikten sonra düşeceği noktayı tespit etmek görece kolaydır. Zira atmosferik etkiler altında olduğundan, belli bir süre takip edilmeleri halinde uçuş rotaları hesaplanabilmektedir. Ancak seyir füzelerinin hem çok alçaktan uçtukları hem de öngörülemeyen manevralar yapabildikleri için tespit ve takip edilmeleri son derece zordur. Özellikle ses-üstü hızlarda uçan seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleri için büyük tehdit oluşturur.

Hipersonik hızlarda uçan seyir füzelerinin tehdit katsayısı ise çok daha yüksektir. Zira süratlerinin yüksekliği, hava savunma erken ihbar sistemlerine tespit, teşhis ve takip için gerekli zaman bırakmamaktadır.

Hava savunma sistemi önleme yapana kadar geçecek süre içinde silah hedefine varabilmektedir. Bu, hipersonik silahlara sahip olan tarafa sürpriz etkisi avantajını sunan önemli bir farktır."