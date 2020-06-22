Hipertimezi nedir

Kendi kişisel geçmişi hakkında düşünmeye anormal miktarda zaman ayıran ve geçmişinden belirli olayları hatırlamak için olağanüstü kapasiteye sahip olanların belleğine hipertimezi denir.

Son derece nadir nöropsikolojik bir durum olan hipertimezi olan kişiler, otobiyografik bellek denilen, kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlama durumu olarak adlandırılıyor.

Yani bu kişi, kendi geçmişi hakkında düşünmeye anormal miktarda zaman harcar, kendi kişisel geçmişinden belirli olayları hatırlamak için olağanüstü bir kapasiteye sahip olur.

YATTIKLARI BEŞİKLERİNİ BİLE HATIRLAYABİLİYORLAR

Bu kişiler, çocukken yattıkları beşikten karşılaştıkları her insana kadar her şeyi en ince detayına kadar hatırlayabiliyor.

Yaşamış oldukları olayların onlar için ekstra bir önem taşıması da gerekmiyor. İzlediği bir dizinin tarihi, kahvaltıda ne yediği, yerken ne düşündüğü tıpkı o anları yaşıyormuş gibi anlatmaya çalışması hastalığı adeta özetliyor.

Hastalığın bugüne kadar çok az kişide ortaya çıktığı belirtiliyor.

BU DÜRTÜ KONTROL EDİLEMİYOR

Hipertimezi olan kişiler yaşadıkları günleri, mükemmele yakın ayrıntılarla hatırlıyor. Bunun yanı sıra bazı kişisel öneme sahip kamusal etkinlikleri de akıllarına getirebiliyor. Bu kontrol edilemeyen dürtü sayesinde bir tarihle karşılaştıklarında o günün anılarını tekrar yaşıyor.