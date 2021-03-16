Hipnofobi nedir

Uykudan korkma hastalığı olarak bilinen hipnofobi,caşırı endişe, kabus görme, ölüm korkusu gibi sebeplerle ortaya çıkıyor ve sağlığa zarar verecek birçok etkisi görülüyor.

Fobiler, acı çeken kişi bir uyarana (durum, nesne, hayvan, vb.) Karşı irrasyonel bir korku duyduğu için karakterize olan anksiyete bozukluklarıdır.

Başlıca semptomlarından biri, aşırı derecede endişe duyması ve etkilenen rahatsızlığın bir sonucu olarak etkilenen tarafın korkulan uyaranlardan kaçınmasıdır.

Tıp literatüründe; somniphobia, oneirophobia ve hipnofobi olarak geçen uykudan korkma hastalığı, normal olmayan bir biçimde uykudan korkma durumudur.

HİPNOFOBİ NEDİR

Bir fobi olan bu durum, insan yaşamı ve sağlığı için hayati derecede öneme sahip olan uykudan korkmaya yol açması sebebiyle, kişinin sağlığına karşı büyük bir tehlike yaratır.

Bu fobi sebebiyle yeterli uyku ihtiyacını gideremeyen kişiler, başta depresyon olmak üzere çeşitli psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar yaşamaktadır.

BELİRTİLERİ

Uyku anksiyetesi hastalığı her yaşta ve her cinsiyette ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Genellikle uykuya dalma, ölme ve kabuslar korkusuyla iç içedir.

Hastalığın görüldüğü kişilerde, zihinsel ve fiziksel anlamda çeşitli belirtiler görüşmektedir.

Endişe, gerginlik, nefes darlığı, yutkunma güçlüğü en sık yaşanan belirtiler arasındadır. Bu belirtiler, hastalığın şiddetine göre çeşitlenebilmekte ve ileri aşamalarda, sinir krizi, depresyon gibi durumlar oluşabilmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Hipnofobi tedavisinde, fobileri yenme konusunda uygulanan terapiler ve durumlarda ilaç tedavilerinin yanı sıra meditasyon da uygulanabilmektedir. Ancak bu durumun tamamıyla ortadan kaldırılabilmesi için, kaygının sebebi tespit edilmeli ve ortadan kaldırılmalıdır.

Bilişsel davranış terapisi gibi terapilerin, bu hastalığın tedavisinde uygulandığı bilinmektedir.