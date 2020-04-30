Hipoglisemi nedir

Kandaki şeker oranının 70 mg/dl’nin altına düşmesine denir.

Kan şekeri seviyesinin düşüklüğüne bağlı olarak hafif, orta ve ağır olmak üzere üç farklı şekilde görülebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Baş ağrısı, titreme, açlık,

Göz kararması, terleme, halsizlik,

Dalgınlık, karıncalanma, nabız artışı,

Belirtilerin artması durumunda; ağızda uyuşukluk, kâbus görme, bayılma ve bilinç kaybı gibi durumlar ile karşılanabilir.

NEDEN OLUR

Yeterli besin tüketilmemesi,

Sağlıksız yaşam tarzı,düzensiz uyku,

Aşırı alkol tüketimi ve yorgunluk,

Karaciğer veya böbrek hastalığının bulunması,

Fazla şeker tüketimi.

TEDAVİ NASIL OLUR

Hipoglisemi hastalığı sağlıklı beslenme, spor ve doğru tedavi ile kontrol altında tutulabilir.

Tedavi sürecinde sürekli olarak kan şekeri testi yaptırılmalıdır.

Belirtilerle beraber test sonucuna göre uygun tedaviye başlanmalıdır.

Hipoglisemi tok iken oluşmuş ise 2-3 adet kesme şekeri ağzınıza atabilir ya da 1 çay bardağı meyve suyu içebilirsiniz.

Hiç geçmeyen durumlarda pankreasta, tümör olup olmadığı araştırılmalıdır.

HİPOGLİSEMİ DİYETİ

Hastalık sürecini en hafife indirmek için doğru ve sağlıklı beslenmek gerekir.

Doktor kontrolünde diyet yapılmalıdır.

Çok yağlı yemekler tüketilmemelidir.

Kepekli makarna, tam buğdaylı ürünler, esmer pirinç ve baklagiller kompleks karbonhidrat içerir.

Ara öğünlere dikkat edilmelidir.