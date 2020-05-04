Hırka-i Şerif nedir

Hz. Muhammed’in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye verildiği rivayet edilen hırkaya denir.

Genç develerin boğazlarının altındaki tüylerden dokunan ve 8 parçadan oluşan Hırka-i Şerif’in uzunluğu ise 1.20 santimetredir. Bej renkte olan hırka, Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenmektedir.

1500 YILLIK KUTSAL EMANET

Cam kapaklı gümüş bir sandık içerisinde saklanan bu hırka, Veysel Karani evlenmediği ve evladı da olmadığı için ölümünden sonra kardeşi Şihâbeddîn el-Üveysî’ye geçmiştir.

1500 yıllık kutsal emanet, bugün Karani’nin torunları tarafından korunmaktadır.

KADİR GECESİNE KADAR GÖRÜLEBİLİYOR

Hırka-i Şerif, her yıl Ramazan ayının on beşinden Kadir gecesine kadar öğlen ve ikindi namazları arasında ziyarete açılır.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle kapalı olan camide, en üst düzey koruma altında saklanan Hırka-i Şerif’e, 59’uncu kuşak torunu sahip çıkıyor.

VEYSEL KARANİ

Hz. Muhammed döneminde yaşamış, onu çok görmek istemesine rağmen göremeden bir türlü yanına gidememiştir. Medine'ye kadar giden Karani'nin kendisini çok görmek istediğini duyan Hz. Muhammed, ona hırkasını hediye olarak göndermiştir.

657 yılında vefat eden Karani'nin Yemen ve Şam'da bulunan türbelerinin yanı sıra Siirt'in Baykan ilçesinde de bir türbesi bulunur.