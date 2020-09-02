Hirschsprung hastalığı nedir

Bağırsaklarda ters dönme nedeniyle dışkı yapamama olarak bilinen bir hastalık türüdür.

Hirschsprung hastalığında, bağırsağın gevşemesini sağlayan gangliyonlar bağırsakta bulunmadığından, bağırsak kasılı kalır ve tıkanma oluşur.

Kasılmadan dolayı ise dışkı bağırsak boyunca olağan şekilde ilerleyişini sürdüremez.

Bu durumda dışkı bağırsaktan dışarı çıkamazken, sonucunda ise kasılmanın yaşandığı kısımda bağırsağın kalınlaşmasına ve genişlemesine neden olur.

ANNE KARNINDAKİ GELİŞİM SIRASINDA OLUŞUR

Bu hastalığı yaşayan bebeklerin bağırsaklarının sonunda bulunan ve gevşemesini sağlayan sinirler, anne karnında gelişmemiştir.

Bu sebeple hastalığın tanısı genellikle doğumdan hemen sonra konulur.

NEDENLERİ

Bu hastalığın temel nedeni, bebeğin ana rahmindeki erken gelişim evresinde sinir hücrelerinin bağırsakların son kısmına doğru gelişimini durdurarak tam olarak tamamlayamamasıdır.

Diğer nedenleri ise şunlardır:

Yetersiz gelişim.

Anneden veya babadan kaynaklanan birçok genetik kusur.

Prematüre doğum nedeniyle bağırsakların tam olarak gelişememesi.

Down sendromu.

Edward sendromu gibi durumlar.

BELİRTİLERİ

Bebeklerde bu hastalığın en yaygın özelliği kabızlıktır.

Bununla beraber:

Karın şişkinliği, safralı kusma, vücutta uyuşukluk, gelişim geriliği ile ateş de bu hastalığın belirtileri arasında yer alır.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Bu hastalık tedavi ettirilmez ise ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Tedavide ise cerrahi yöntemler uygulanır.

Çekme ameliyatı ve ostomi ameliyatı en etkili cerrahi tedavi yöntemi olarak bilinir.

Ameliyat sonrasında ise bebeklerde bir süre daha kabızlık devam edebilir. Bazı durumlarda da ishal ve kusma görülür. Yaşanan bu semptomlar geçici problemlerdir.