Histamin nedir

Bağışıklık sistemi ve midenin düzgün çalışmasını sağlayan histamin, alerjik reaksiyonlarda rol oynar. Yani vücutta meydana gelen kızarma, şişkinlik ve kaşıntı gibi tepkilerin ana kaynağı histamindir.

Vücudun doğal bileşenlerinden biri olan histamin, birçok yaşamsal faaliyetin gerçekleşmesinde önemli rol oynamakta ve bağışıklık sisteminin tepki göstermesini sağlamaktadır.

Örneğin vücudun herhangi bir alerjik duruma karşı kaşıntı, kızarma, şişkinlik ve sıcaklık gibi tepki göstermesinin nedeni histamindir.

Histamin, alerjik tepki oluşturmasının yanı sıra haberci molekül olarak işlev görmekte ve ayrıca hücreler arası iletilerin taşınmasını sağlamaktadır.

Vücudun önemli bir bileşeni olan bu madde, birçok besin içerisinde de yer almaktadır. Besinler ile alınan histamin proteini bütün dokularda depolanabilmektedir.

Vücuttaki düzeyi değişiklik gösteren histaminin düzeyi yükseldiğinde bazı bozukluklara neden olmaktadır. ''Histamin alerjisi'' olarak adlandırılan bu bozukluklar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlıklardır.

HİSTAMİN NEDİR

Bağışıklık sisteminin ve midenin düzgün çalışmasına yardımcı olan histamin, organik bir nitrojen bileşenidir ve doğal bir amino asit olan histidinden türemektedir. Aynı zamanda nörotransmitter yapıya sahip olan bu madde, beyin hücrelerinin iletişiminde önemli rol oynamaktadır.

Vücuda giren herhangi bir patojen mikroorganizmaya karşı cevap oluşturan bazofiller ve mast hücreleri, bu cevap esnasında histamin üretmektedir. Histamin kılcal kan damarlarını daha geçirgen bir hale getirerek beyaz kan hücrelerinin daha hızlı hareket etmesini sağlamakta ve enfeksiyonlara karşı mücadeleyi desteklemektedir.

Midedeki asit salgılanmasını uyaran histamin, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Bir kadının orgazm olabilmesi için genital mast hücrelerinden histamin salgılanması gerekmektedir. Ancak yüksek histamin düzeyi, erkeklerde erken boşalmaya neden olmaktadır.

Uyanık durumdayken daha yüksek oranda, uyku esnasında daha az oranda salgılanan histamin, serotonin salgılanmasını da uyararak depresyonu engellemektedir.

Histamin hormon türevi bir maddedir ve insan vücudu tarafından yeterli miktarda sentezlenmektedir. Ancak histamin yetersizliği durumlarında, histamin içeren gıdalar tüketilmesi gerekebilir.

HİSTAMİN ALERJİSİ NEDİR

Vücudun hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için oldukça önem arz eden bir madde olan histamin, yüksek dozlarda kullanıldığında alerjiye neden olmaktadır. Vücut bu tarz maddelere maruz kaldığında antikor salgılayarak mikroplara karşı mücadele gücünü artırmaktadır. Vücudun salgıladığı bu antikorlarla birlikte salgılanan bir diğer kimyasal da histamindir.

Mast hücreleri ve bazofil tarafından salgılanan kimyasal, vücudun belirli bölgelerini etkilemektedir. Salgılanır salgılanmaz kan damarlarını genişleten bu madde, deride kızarıklıklar ve kaşıntı oluşmasını tetiklemektedir. Bu belirtilerin yanı sıra histamin alerjisi; deride döküntü, göz sulanması, hapşırık ve hazımsızlığa neden olmaktadır.

Ev ve çiçek tozları, çeşitli kimyasal maddeler ve hayvan tüyleri de histamin alerjisine neden olabilmektedir. Yumuşak kasların kasılmasına yol açan alerji, nefes alıp vermeyi zorlaştırmakta ve ölüme kadar giden tabloyu oluşturmaktadır.

Sağlıklı bir bireyde histamin nedeniyla oluşan bu tip rahatsızlıklar, diamin oksidaz tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Bu maddenin salınımı gerçekleşmediğinde alerjen maddelere maruz kalan vücuttaki alerjiler artış göstermektedir.

Vücutta toksik madde artışı, C vitamini ve B6 vitamini eksikliği ve aşırı histamin tüketimi diamin oksidaz enziminin düşmesine neden olmakta ve bu durum, tek başına histamin alerjik rahatsızlık oluşturmaktadır. Vücuttaki diamin oksidaz oranı histamin testi ile belirlenmekte ve alerji tanısı konulmaktadır. Yüksek oranda histamin baş ağrısı yapmakta ve ödem oluşumuna yol açmaktadır.

HİSTAMİN DİYETİ NASIL UYGULANIR

Yüksek oranda histamin içeren besinlerin tüketilmesi vücuttaki histamin oranını artırmaktadır. Histamin alerjisinin tedavisinde ilk olarak kimyasal içeren besinler diyetten tamamen çıkarılmaktadır.

Mayalanmış tüm besinler, kefir, sirke, kombu çayı, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş gıdalar, mantar, kuru meyveler, avokado, çilek, ananas, ıspanak, domates, mantar yüksek oranda histamin içermektedir.

Alerji atağında bu besinlerin yer aldığı histamin listesi kesinlikle tüketilmemesi gereken bir listedir. Bunların dışında içeriğinde histamin olmasa da üretilmesine neden olan bazı besinler bulunmaktadır. Çikolata, narenciye, diğer asitli meyveler ve kuruyemişler doğrudan histamin içermese de sentezlenmesine yardımcı olan histamin artıran yiyecekler arasındadır.

Histamin diyeti, uygulanması zor olan ve uzun süre uygulandığında beslenme bozukluklarına yol açan bir beslenme programıdır. Bu diyetin uzun süre boyunca uygulanmasına gerek yoktur. Sadece bir süre kısıtlanması yeterlidir.

Histamin diyet listesi, kandaki histamin yüksekliği düştükten sonra sonlandırılmakta ve yavaş yavaş normal diyete geçiş sağlanmaktadır.