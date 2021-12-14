Hologram nedir

Hologram teknolojisi ile yapılan işlem, nesnelerin görüntülerinin lazer kullanılarak üç boyutlu olarak kaydedilmesi ve elde edilen sonucun yine üç boyutlu olarak gösterilmesi esasına dayanır.

Yunanca bir kelime olan hologram, iki ayrı kelimenin birleşmesinden oluşur. Bu kelimeler, “tam görüntü” anlamına gelen “holos” kelimesi ile “yazılı” anlamına gelen “gram” kelimeleridir.

Kelime anlamı bu şekilde olan hologram, teknik anlamda lazer ışınları kullanılarak gerçekleştirilen üç boyutlu görüntü elde etme işlemidir.

Hologram terimi birinci kere 1949 yılında İngiliz elektrik mühendisi ve fizikçi Dennis Gabor tarafından kullanıldı. İlkel de olsa bir holografik sistem icat eden Gabor, bu çalışmaları sayesinde 1971 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü.

Fizik, kimya ve basım gibi birçok tekniği içerisinde barındıran hologram ya da holografi, son yıllarda sıklıkla tercih edilir olmuştur. Özellikle bilim kurgu filmlerinde rastlanır.

HOLOGRAM NASIL ELDE EDİLİR?

Hologram üretimi için gerekli olan lazer ışınının ikiye bölünmesi sonucunda hologram yapımına başlanır.

Hologramın yapım aşamasında ilk etapta şekli belli olmayan ışık ve görüntüler belirir. Ancak fotoğrafın diğer lazer ışını ile aydınlanması sonucunda üç boyutlu görüntü en güzel hali ile ortaya çıkar.

Üç boyutlu görüntünün ortaya çıkması için öncelikle fotoğrafın lazer ışınları ile banyo edilmesine ihtiyaç vardır. Banyo edilen fotoğraf kurumaya başladıkça üç boyutlu görüntüde oluşmaya başlamaktadır.

Beyaz ışıkta görülmesi mümkün olan hologram, iki aşamadan geçerek hologram görüntüsüne ulaşmaktadır.