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Horanta nedir
Ev ahalisi anlamında kullanılan horanta kelimesi, bir evde aile ile birlikte yaşayan diğer kimseler, ev halkı kalabalığı demektir.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 14:02
- Güncelleme : 08.04.2021 - 17:01
Türk Dil Kurumu'na, göre farklı anlamları olan horanta kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir.
"Bir sofradan beslenenler, aile halkı, sohbet meclisi" anlamlarında kullanılan Horanta kelimesi, Farsça χʷarande خورنده "yiyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷardan, χʷar "yemek" fiilinden türetilmiştir.
Kelimenin kullanımı bölgelere göre değişiklik göstermektedir. İç Anadolu bölgesi "Horanta" derken, Akdeniz şehirlerinde "Foranta" olarak kullanılmaktadır.
HORANTA TDK ANLAMI
Horanta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Horanta kelimesi Farsça kökenlidir.
TDK'ye göre horanta kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Aile halkı
- Geniş delik. 2. Büyük, kocaman.
- Gürültü, şamata.
- Evin hanımı, kadın, eş. 2. Kişi.
- Ailedeki kişiler
- Çoluk çocuk, bütün aile fertleri