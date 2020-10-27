HPV aşısı nedir

İnsan Papilloma Virüsü olarak bilinen HPV, rahim ağzı kanseri ve genital siğillere sebep olduğu için aşı gerekliliği bulundurmaktadır. Aşı kız ve erkek çocuklarına 11-12 yaşlarında yaptırılmalıdır.

Cinsel yolla bulaşan bir virüs olan İnsan Papilloma Virüsü (HPV), oldukça yaygın bir virüstür.

Rahim ağzı kanseri, genital siğil gibi ragatsızlıklara sebep olan HPV için çocuklara erken yaşta aşı koruması önerilmektedir.

HPV aşısı, virüse karşı etkili bir şekilde korunmaya yardımcı olmaktadır.

HPV VİRÜSÜ

Penis, makat, vulva ve gırtlak kanserlerine de neden olan çeşitleri bulunan HPV virüsü, aşı ile korunulabilecek bir virüs olarak nitelendiriliyor.

Kadın ve erkeklere uygulanabilen bu aşının keşfedilmesinin ardından, HPV virüsü dünya genelinde oldukça azalmıştır.

Uzmanlar, HPV aşısının koruyucu özelliği taşıdığını ve kesin tedavi olmadığını da belirtmektedir.

HPV AŞISININ KAPSAMI

HPV aşısı, tüm HPV çeşitlerine karşı da tam anlamıyla koruma sağlamamakla birlikte, rahim ağzı kanserine neden olabilecek hücre değişikliklerini bulmak için PAP smear testi öneriliyor.

HPV AŞISININ YAPILMASI

HPV aşısının, henüz cinsel temasta bulunmamış kişilerce yapılması önerilmektedir. Bu sebeple kız ve erkek çocuklarına genellikle 11-12 yaşlarında yapılması tavsiye edilen HPV'nin, 9 yaştan 45 yaşa kadar herkese yapılması mümkündür.

Erkek çocuklara yapılan aşı bulaşmayı azaltıp kadınların virüsten korunmasına fayda sağlarken, bir yandan da HPV hastalıklarından korunması yönünde işe yarar.

HPV AŞISININ YAN ETKİLERİ

- Baş ağrısı,

- Mide bulantısı,

- Bayılma,

- Baş dönmesi (ergenlerde çok sık görülür),

- İğnenin yapılmış olduğu yerde geçici ağrı, şişlik ya da kızarma olarak sıralanabilir.

HPV AŞISI YAPTIRMAMASI GEREKEN KİŞİLER

- Gebe kadınlar,

- Aşının içermiş olduğu herhangi bir maddeye ya da latekse karşı alerjisi olan kişiler,

- Orta ya da ağır derecedeki hasta bireyler aşıyı yapmamalıdır.

HPV AŞISININ UYGULANDIĞI BÖLGE

Cilt ve damar içine uygulanan HPV aşısı, kolun üst bölümüne enjekte edilir. Aşının dozuna, doktor hasta yaşına göre karar vermektedir.