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    Humus nedir

    Arap ve Orta Doğu ülkelerinin sıklıkla yaptığı humus; Nohut baskın olmak üzere çok az malzemeden oluşan lezzetli bir mezedir.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 18:18
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    Humus nedir

    Arapça da nohut anlamına gelen 'Hummus' daha çok Arap ülkelerinde ve Orta Doğu'da sıklıkla tüketiliyor.

    Türkiye'de de sofralara renk katan humus; Nohut, limon suyu, tahin, sarımsak , kimyon, tuz ve suyun karışımıyla ortaya çıkıyor. Daha çok meze olarak tercih edilen humusun yapımı da oldukça kolay.

    MALZEMELER

    • 2 su bardağı nohut
    • 1/4 su bardağı zeytinyağı
    • 4 diş sarımsak
    • 5 yemek kaşığı tahin
    • 1 limon suyu
    • 4 yemek kaşığı su
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kimyon

    NASIL YAPILIR

    • Haşlanmış nohutların kabukları su yardımıyla çıkartılır,
    • Mutfak robotunun içerisine konulan nokutların üzerine sarımsak, tahin, limon suyu, kimyon, tuz, zeytinyağı ve suyu eklenir
    • Kıvam alana kadar malzemeler rondoda çekilir
    • Ardından servis yapılacak tabağa alınan humusa şekil verilir
    • Tercihe göre tereyağı kızdırılıp kırmızı toz biberle karıştırarak humusu süsleyebilirsiniz
    • Yine tercihe göre üzerine ceviz koyulabilir.

    Ayrıca, humusun üzeri tercihe göre süslenebilir.

    Humus nedir #1


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