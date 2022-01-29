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Humus nedir
Arap ve Orta Doğu ülkelerinin sıklıkla yaptığı humus; Nohut baskın olmak üzere çok az malzemeden oluşan lezzetli bir mezedir.
- Haber Merkezi
- 29.01.2022 - 18:18
Arapça da nohut anlamına gelen 'Hummus' daha çok Arap ülkelerinde ve Orta Doğu'da sıklıkla tüketiliyor.
Türkiye'de de sofralara renk katan humus; Nohut, limon suyu, tahin, sarımsak , kimyon, tuz ve suyun karışımıyla ortaya çıkıyor. Daha çok meze olarak tercih edilen humusun yapımı da oldukça kolay.
MALZEMELER
- 2 su bardağı nohut
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 4 diş sarımsak
- 5 yemek kaşığı tahin
- 1 limon suyu
- 4 yemek kaşığı su
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kimyon
NASIL YAPILIR
- Haşlanmış nohutların kabukları su yardımıyla çıkartılır,
- Mutfak robotunun içerisine konulan nokutların üzerine sarımsak, tahin, limon suyu, kimyon, tuz, zeytinyağı ve suyu eklenir
- Kıvam alana kadar malzemeler rondoda çekilir
- Ardından servis yapılacak tabağa alınan humusa şekil verilir
- Tercihe göre tereyağı kızdırılıp kırmızı toz biberle karıştırarak humusu süsleyebilirsiniz
- Yine tercihe göre üzerine ceviz koyulabilir.
Ayrıca, humusun üzeri tercihe göre süslenebilir.