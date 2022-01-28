Hymenoplasti nedir

Hymen, Latince ''kızlık zarı'' anlamına gelmektedir. Hymenoplasti ise ''kızlık zarı diktirme işlemi'' anlamına gelmektedir.

Hymenoplasti yani kızlık zarı diktirme işlemi, son yıllarda çok daha fazla ilgi görmeye başlayan operasyonlar arasında yer almaktadır. Operasyonun temel hedefi, bütünlüğünü kaybetmiş olan kızlık zarının dikilmesidir.

KIZLIK ZARI NEDİR

Halk arasında kızlık zarı olarak bilinen hymen, vajina girişinde, iç dudağın yaklaşık 1-1,5 santimetre gerisinde bulunan bir zar tabakasıdır. Bu dokunun esnekliği ve kalınlığı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

Kızlık zarının orta kısmında, adet kanamasını ve diğer vajinal sıvıların vücuttan atılmasını sağlayan ve kadından kadına değişen şekillerde delik ya da delikçikler bulunmaktadır.

İlişki sırasında bu zar zarar görmekte ve %80 oranında kanama meydana gelmektedir. Ancak kanın miktarı her kadında aynı olmamaktadır.

Dokuda damarlanmanın çok olması durumunda birkaç damla kan gelebilirken damarlanmanın az olduğu kadınlarda ise lekelenme şeklinde bir kanama görülmektedir. Her ne kadar 'zar' olarak adlandırılsa da hymen aslında bir et parçasıdır.

Bazı kültürlerde kızlık zarı, bekaretin simgesi olarak kabul edilse de asıl amacı, henüz hijyen kurallarını ve bölgesel temizliğini tam yapamayan kız çocuklarını koruyucu bir tabaka olarak görülmektedir.

KIZLIK ZARI NASIL DİKİLİR

Kızlık zarının dikilmesinde, genellikle mikrocerrahi ve flap tekniği olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.

Mikrocerrahi yönteminde, genel anestezi altında gerçekleştirilmekte ve vajina duvarının birbirine tutturulup dikilmesi sağlanmaktadır.

Flap tekniği ise vajinanın 1,5 cm kızlık zarında yer alan flap dokusunun ortadan kaldırılarak vajina mukozasının yerine vajina duvarlarının birleştirilmesiyle oluşturulan cerrahi yöntemdir.

Hymenoplasti yani kızlık zarı ameliyatı, genellikle 30-45 dakika arasında tamamlanmaktadır. Tek seansta tamamlandığı için hastanın aynı gün içerisinde taburcu olarak evine yürüyerek dönmesi mümkün olabilmektedir.