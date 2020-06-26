İçtihat nedir

Hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınarak uygulanmasına içtihat denir.

Hukuksal anlamda sıklıkla kullanılan içtihat kelimesi, Türk Dil Kurumu’nda, yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç olarak belirtilir.

BİR ÖNCEKİ MAHKEME KARARI

Çaba göstermek, bütün gücünü kullanmak, ısrarlı olmak ve zahmet çekmek manasını da taşıyan içtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınarak uygulanmasıdır.

YETKİLİ ÜST KURUL KARARLARI

Bu uygulama somut olayda mevcut olan anlaşmazlık konusunda, üst mahkemelerin benzer olaylar bakımından verdiği farklı kararlarla ortaya çıkan ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmaya yönelik; yetkili üst kurullarca alınan kararları kapsar.

TAHKİM PROSEDÜRÜNDE BAĞLAYICI

İçtihadı Birleştirme Kararları dışındakiler benzer hukuki durumlarda Yargıtay genel kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlayıcı nitelikte değildir.

İçtihadı Birleştirme Kararları, tahkim prosedüründe hakem kurulları için de bağlayıcıdır.

KUR’AN’DA İÇTİHAT

Kur’an’da içtihat kelimesi geçmese de bazı ayetlerde cehd ve cühd kelimeleri sözlük anlamında kullanılır. Bazı hadislerde ise içtihat kadı ve yöneticinin doğru hükme ulaşması için elinden gelen tüm gayreti göstermesi manasında kullanılmıştır.