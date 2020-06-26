Dolar
6.8562
0.0029%
Euro
7.6938
0.0103%
Altın
1764.33
0.0476%
Borsa
115258.36
0.9807%
G. Altın
388.48
-0.0792%
Bitcoin
63035.56
-2.0381%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    İçtihat nedir

    Hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınarak uygulanmasına içtihat denir.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 14:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İçtihat nedir #1

    Hukuksal anlamda sıklıkla kullanılan içtihat kelimesi, Türk Dil Kurumu’nda, yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç olarak belirtilir.

    BİR ÖNCEKİ MAHKEME KARARI

    Çaba göstermek, bütün gücünü kullanmak, ısrarlı olmak ve zahmet çekmek manasını da taşıyan içtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınarak uygulanmasıdır.

    YETKİLİ ÜST KURUL KARARLARI

    Bu uygulama somut olayda mevcut olan anlaşmazlık konusunda, üst mahkemelerin benzer olaylar bakımından verdiği farklı kararlarla ortaya çıkan ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmaya yönelik; yetkili üst kurullarca alınan kararları kapsar.

    TAHKİM PROSEDÜRÜNDE BAĞLAYICI

    İçtihadı Birleştirme Kararları dışındakiler benzer hukuki durumlarda Yargıtay genel kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlayıcı nitelikte değildir.

    İçtihadı Birleştirme Kararları, tahkim prosedüründe hakem kurulları için de bağlayıcıdır.

    KUR’AN’DA İÇTİHAT

    Kur’an’da içtihat kelimesi geçmese de bazı ayetlerde cehd ve cühd kelimeleri sözlük anlamında kullanılır. Bazı hadislerde ise içtihat kadı ve yöneticinin doğru hükme ulaşması için elinden gelen tüm gayreti göstermesi manasında kullanılmıştır.

    Görüş Bildir