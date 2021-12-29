İhale nedir

Eksiltme ve artma yoluyla yapılabilen ihale, bir işin istekliler arasından en uygun şartları sağlayan kişiye verilmedir.

İhale,bir işi ya da bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşul teklif eden bir katılımcıya bırakma anlamına gelir.

Genellikle devlete ait işlerin ve büyük özel sektör firmalarının kullandığı bir yöntem olarak bilinir.

KOŞULLARINI YERİNE GETİRENLER İHALEYE KATILMAYA HAK KAZANIR

Bir işi yapmak isteyenlerin ayrı ayrı fiyat verip ve iş vereninde bu fiyatların içinden kendine en uygun olanı seçebilmesidir.

İhalelerin; başvuru koşulları, başvuruda yerine getirilmesi gerekli detaylar, ihale tarih ve saati gibi önemli detayları bulunmaktadır.

FİYAT TEKLİFLERİ AÇIK YA DA KAPALI OLABİLİR

İhaleye katılan firmalar, bazen yapılacak işin tutarını açık usulle bildirir, bazen de kapalı zarf usulü ile iletir.

EN UYGUN FİYATI VEREN KAZANIR

İhaleye giren ve şartları yerine getiren firmalar arasında yapılacak işi, en iyi kalite ve uygun fiyata yapabilecek şirket seçilir.

Kazanan şirket ise aldığı işi yapmak ve belirtilen zamanda teslim etmek zorundadır.

HER ZAMAN İHALERE EN DÜŞÜK FİYATI VERMEK KAZANMAYA YETMEYEBİLİR

Bazen de ihalede en düşük fiyat veren firmanın verdiği rakam, eğer o işin sağlıklı yapılmasına yetmeyecek bir rakamsa kabul ediemez.