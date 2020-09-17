İmbik nedir

İmbik, içine yerleştirilen ve ısıya maruz kalan maddelerin damıtılması için kullanılan kaptır.

Laboratuvarlarda kullanılan imbik, damıtmanın bir alıcı kaba girmek için içinden geçebileceği uzun, kavisli bir ağzı olan cam veya metal ampül şeklinde bir araçtır.

İmbiğin tasarımı, ortaçağ simyacıları tarafından kullanılan kabakgillere dayanmaktadır.

Büyük imbikler, endüstride amalgamlarda altını civadan ayırmada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca, çinko-metal buharını eritilmiş cevher karışımından ayırmada ve kömürden gaz elde etmede kullanılmaktadır.

Endüstriyel imbikler uzun ve ince ya da kısa ve geniş olabilir; bazıları kilden bazıları demirdendir.