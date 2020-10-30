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    İmitasyon nedir

    Gerçeğine benzetilerek yapılmış olan eşyalara imitasyon denir. Herhangi bir ürün kopyalanarak birebir benzeyen başka bir ürün çıkarılması, taklit edilmesidir.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 15:48
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    İmitasyon nedir

    Genellikle pahalı eşyaların daha uygun fiyatlı kopyalarını tanımlamak için kullanılan imitasyon kelimesi, mücevher, değerli madenler, çanta, kıyafet, ayakkabı gibi eşyaları betimlemektedir.

    İMİTASYON KELİMESİ NE ANLAMAK GELMEKTEDİR? TDK KELİME ANLAMI NEDİR?

    İmitasyon, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

    İmitasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir: Taklit


    İmitasyon nedir #1

    İMİTASYON KULLANMAK SUÇ MU?

     

    İmitasyon kullanmanın bir suç olduğuna dair alınan bir karar olmamakla beraber; taklit mal üretmek, satmak, ithal ve ihraç etmenin cezası vardır. Bu suçları yapmanın 3 yıla kadar hapis cezası vardır. Kanunda tüketiciler için ise herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.

     

    İmitasyon nedir #2

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