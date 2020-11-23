İmpetigo nedir

İmpetigo, genellikle 2-5 yaş arası çocuklarda çoğunlukla ağız, burun ve kulak çevresinde görülen bakterilerin yol açtığı bir deri iltihaplanmasıdır.

İmpetigo deride oluşan bir tür enfeksiyondur. Özellikle çocuklarda görülen impetigo; Stafilokoküs aureus adlı bir bakterinin etkisiyle ortaya çıkar.

Bulaşıcıdır; ağrı ve kaşıntıya neden olmaktadır. Ciltte oluşan bir sıyrık ve böcek ısırması sonucu olan açık bir yara varsa bulaşma olasılığı daha yükselir.

İMPETİGO BELİRTİLERİ

Basit yüzeysel impetigo belirtileri : Basit yüzeysel impetigo genellikle kafada (baş), yüzde, kollarda, ellerde, boyunda ve ayaklar gibi vücudun açık kısımlarında oluşur. İmpetigo bulaşıcı ve kaşıntılı bir deri enfeksiyonudur. Hastalık daha çok yakın temas sonucu bulaşır ve kötü hijyen koşulları impetigo oluşumunda etken olabilir.

Büllöz impetigo belirtileri : Büllöz impetigo kaşıntısızdır. Kabarcıklar, kabarcıklardan su sızması, kızarıklık, şişlik, üzeri kabuk tutan ve su sızdıran lezyonlar gibi genel belirtiler görülebilir. Her iki impetigo tipinin daha az gelişen belirtilerinde, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, lenf bezlerinde şişme gibi belirtiler de görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında acil tıbbi müdahale gerekebilir.

ENFEKSİYON SEBEPLERİ

İmpetigo okul ve kreş gibi, çocukların yoğunlukta olduğu ortamlarda kolayca yayılabilir.

Sıcak ve nemli hava koşulları impetigonun bulaşma hızını artırdığı için hastalık yaz aylarında daha sık görülür.

Futbol ve güreş gibi ciltten cilde temas eden spor aktiviteleri impetigonun ivme kazanma riskini artırır.

İmpetigoya neden olan bakteriler, ciltteki yaralar ya da böcek ısırıkları aracılığıyla deriye daha kolay girebilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda impetigo gelişme ihtimali daha yüksektir.

TEDAVİ SÜRECİ

İmpetigo tedavisi antibiyotik ilaçlar ve merhemlerle sağlanmaktadır. Bu tedavi ile iyileşme kısa sürede sağlanmaktadır. İmpetigonun bulaşıcı olması nedeni ile dikkat etmek gereklidir. O nedenle ellerin temiz olmasına özen göstermek tedaviye yardımcı olacaktır. Kullanılan havlu gibi özel eşyalarda ayrı tutulmalıdır.

İmpetigo tedavisinde bitkisel olarak kullanılan çay çiçeği yağı da alternatif bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. İmpetigo tekrar edebilen bir hastalıktır. Bakterisi genelde burunda üreme yapar o nedenle burun içine merhem sürülerek önlem alınabilir.