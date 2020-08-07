İndiyum nedir

İndiyum, simgesi In olan, 49 protona sahip kimyasal bir elementtir.

İndiyum, 1863 yılında Alman kimyager Ferdinand Reich tarafından Almanya'daki Freiberg Maden Okulu'nda keşfedildi.

İndiyum, yumuşak ve dövülebilir olan parlak gümüş bir metaldir, bir tırnakla çizilip neredeyse her şekle sokulabilir.

Doğada indiyum oldukça nadirdir ve neredeyse her zaman diğer minerallerde, özellikle de çinko ve kurşunda eser miktarda bulunur.

Yerkabuğundaki tahmini bolluğu milyonda 0,1 parçadır.

İndiyum, bir metal için düşük bir erime noktasına sahiptir: 313.9 Fahrenheit (156.6 santigrat derece).

İndiyum'un adı, spektroskopta gösterdiği parlak indigo ışığından türemiştir.

İNDİYUM HAKKINDA

-Atom numarası (çekirdekteki proton sayısı): 49,

-Atomik sembol (elementlerin periyodik tablosunda): In,

-Atom ağırlığı (atomun ortalama kütlesi): 114,8,8,

-Yoğunluk: santimetre küp başına 7,31 gram,

-Oda sıcaklığında faz: Katı,

-Erime noktası: 313.88 derece Fahrenheit (156.6 santigrat derece),

-Kaynama noktası: 3,761,6 F (2,072 C)

-En yaygın izotop: In-115