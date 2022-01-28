Influencer nedir

Sosyal medya platformundan paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan kişilere, 'Influencer' adı veriliyor. Influencer aynı zamanda ise 'Etkileyen' anlamını taşıyor.

Son dönemlerde sosyal medyanın aktif kullanımıyla sıklıkla duyduğumuz 'Influencer' kelimesi, etkileyen kişi anlamını taşımaktadır.

Bir meslek haline gelen ınfluencerlık, tüm dünyada rağbet görürken pek çok kişi bu mesleğe yöneliyor.

Sosyal medya platformunu güncel olarak ve sıklıkla kullanan ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan kişilere 'Influencer' adı veriliyor.

INFLUENCER NE İŞ YAPAR

Bu mesleği yapan kişiler, takipçilerini artırarak markalar ile iş birliği yapar ve bu sayede para kazanır.

Kişiler bu mesleği hobi olarak yapabildiği gibi tam zamanlı ya da kurumsal olarak meslek haline dönüştürebilir.

Sosyal medya üzerinden fazla sayıda takipçiye sahip ve kitlesini tanıyıp isteklerine yönelik içerik üreten, isteklere cevap veren güvenilir kişiler bu mesleği yapabilir.

SPONSORLU İÇERİK

Markalarla anlaşma sağlayıp, gönderilen ürünleri deneyimleyen ınfluencerlar, ürünleri hesaplarından takipçileriyle buluşturuyor. Bu paylaşımların sponsorlu içerik olduğunu da paylaşabilirler.

Birçok farklı markayla eş zamanlı çalışan ınfluencerler yer fark etmeden farklı alanlarda post, hikaye, blog şeklinde paylaşımlarını takipçilerine ulaştırıyor.