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    Influencer nedir

    Sosyal medya platformundan paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan kişilere, 'Influencer' adı veriliyor. Influencer aynı zamanda ise 'Etkileyen' anlamını taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 17:59
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    Influencer nedir

    Son dönemlerde sosyal medyanın aktif kullanımıyla sıklıkla duyduğumuz 'Influencer' kelimesi, etkileyen kişi anlamını taşımaktadır.

    Bir meslek haline gelen ınfluencerlık, tüm dünyada rağbet görürken pek çok kişi bu mesleğe yöneliyor.

    Sosyal medya platformunu güncel olarak ve sıklıkla kullanan ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan kişilere 'Influencer' adı veriliyor.

    INFLUENCER NE İŞ YAPAR

    Bu mesleği yapan kişiler, takipçilerini artırarak markalar ile iş birliği yapar ve bu sayede para kazanır.

    Kişiler bu mesleği hobi olarak yapabildiği gibi tam zamanlı ya da kurumsal olarak meslek haline dönüştürebilir.

    Sosyal medya üzerinden fazla sayıda takipçiye sahip ve kitlesini tanıyıp isteklerine yönelik içerik üreten, isteklere cevap veren güvenilir kişiler bu mesleği yapabilir.

    Influencer nedir #1

    SPONSORLU İÇERİK

    Markalarla anlaşma sağlayıp, gönderilen ürünleri deneyimleyen ınfluencerlar, ürünleri hesaplarından takipçileriyle buluşturuyor. Bu paylaşımların sponsorlu içerik olduğunu da paylaşabilirler.

    Birçok farklı markayla eş zamanlı çalışan ınfluencerler yer fark etmeden farklı alanlarda post, hikaye, blog şeklinde paylaşımlarını takipçilerine ulaştırıyor.


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