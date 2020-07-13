İnka medeniyeti nedir

And Dağları bölgesindeki Cuzco şehri civarında, efsanevi kralları ve ilk Sapa Inca olan Manco Capac'ın 11’inci yüzyılda Cuzco Krallığı'nı kurmasıyla başlayan medeniyete verilen addır.

Efsane kral Manco Capac'ın soyunun egemenliğindeki Cuzco Krallığı, bölgedeki diğer Andlı topluluklar gibi büyümeye devam etti.

1438 yılında anlamı yer sallayan olan Pachacutec liderliğindeki İnkalar, sınırlarını genişleterek diğer Andlı toplulukları egemenlikleri altına almaya başladı.

Böylece, Pachacutec Amerika kıtasında Kolomb öncesi var olan en büyük imparatorluk olan İnka İmparatorluğu kuruldu.

İNKA MEDENİYETİNİN BİTİŞİ

1532 yılında, iki kardeş Huascar ve Atahualpa arasındaki iç çekişmeler sonrasında, Francisco Pizarro önderliğindeki İspanyol işgalciler İnka bölgesini ele geçirdi.

Bunu takiben İspanyollar tüm And bölgesindeki tek hakim güç konumuna geldi. 1542 yılında Peru Valiliği'nin kurulmasına dek isyan eden İnkaları bastırmayı bilen İspanyollar, 1572 yılındaki Vilcabamba'daki son İnkaların direnişinin de yıkılması ile İnka medeniyetini bitirmiş oldu.

Tüm bu olanlara rağmen İnkaların bazı kültürel gelenekleri, özellikle Quechuas ve Aymara halkları arasında olmak üzere günümüze kadar geldi.

MUHTEŞEM MİMARİ

Şehirlerini ve kalelerini çoğunlukla And Dağları'nın yüksek kesimlerdeki dik ve sarp yamaçlara inşa eden İnkaların mimari zekaları hala bilim adamlarını şaşırtır. Şehirlerdeki taş merdivenler, tüm şehri ve taş evleri geçerek şehirlerin en yüksek noktalarına kadar ulaşır.

Bu yapılardaki devasa taş bloklar, o kadar hassas ve düzgün bir şekilde birbirlerine birleştirilmiştir ki aradan binlerce sene geçmesine rağmen bugün bile aralarına bir jilet dahi sokmak mümkün değildir. İnka evlerinin duvarları taş, çatısı ise otla kapatılmıştır.