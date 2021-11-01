İnovasyon nedir

Latince "yenilik" anlamına gelen "innovare" kelimesinden türetilen inovasyon kelimesi, daha önce benzerine rastlanmamış, tamamen özgün ve yaratıcı fikirlerin ticarileşmesine denmektedir.

Son yıllarda sıklıkla duyulan kelimelerden biri olan inovasyon, reklamdan halkla ilişkilere, pazarlamadan ticarete kadar birçok farklı sektörde kullanılmaktadır.

''Yenilik'' anlamına gelen bu kavram, aynı zamanda yaratıcı fikirlerin pratiğe dökülmesi ve ticari faaliyetlere entegre edilmesi anlamına gelmektedir.

İnovasyon olarak tanımlanan yeniliklerin temel özelliği, teoride kalmayıp gerçek hayatta pratik karşılık bulmasıdır. Bu nedenle bir fikrin ya da proje aşamasındaki bir senaryonun inovasyon olarak nitelendirilmesi doğru değildir.

İNOVASYON NEDİR

TDK'ya göre inovasyon; radikal, orijinal ve farklı düşüncelerin hayata geçirilmesi demektir. Türkçede sıklıkla kullanılan ''çığır açıcı'' deyimi, inovasyon ile yakın anlama sahiptir.

Bir fikrin inovasyon olarak tanımlanması için daha önce bir başkası tarafından yapılmamış olmaması gerekir. Örneğin; bir reklam filminin tamamen özgün bir senaryoyla ve ana fikirle çekilmesi inovasyon olarak nitelendirilir.

2010 yılından sonra hayatımıza girmiş olan bu kelime, bankacılık, e-ticaret, sosyal medya uzmanlığı ve turizm gibi sektörlerde de sıklıkla kullanılmaktadır.

DEĞER KATAN BİR YENİLİK

Her yenilik veya her buluş inovasyona dönüşmeyeceğinde inovasyon, kısaca değer katan bir yenilik olarak tanımlanabilir.

İnovasyon denildiğinde, patent alınması, yapılması ve akla gelmesi zor fikirlerin oluşturduğu bir süreç akla gelmektedir. İnovasyonun da kendi içinde birçok türleri ve çeşitli uygulamaları bulunmaktadır.

İnovatif düşünme ile işletmeler değişime ve yeniliğe daha açık olabilir ve bunun sonucunda yaratıcılığa ve yeni fikirlere yatırım yapma cesaretine sahip hale gelebilir.

İnovatif düşünce, yeni fikirler bulmak ve sorunları çözmek adına yaratıcı problem çözmeyi esas alan düşünce sistemidir.