İntihar saldırısı nedir

İntihar saldırısı, bir eylemcinin üzerinde taşıdığı patlayıcıları kullanarak kendisini öldürmesi ve çevresine zarar vermesidir.

İntihar saldırıları günümüzün en önemli siyasal olayları arasında yer almaktadır.

Başta çatışma ve kargaşa bölgeleri olmak üzere birçok farklı coğrafyada meydana gelen intihar saldırıları, siyasi amaç taşıyan örgütlerin en fazla kullandıkları yöntemlerden biridir.

İntihar saldırıları tek tip eylemler değildirler. Bir stratejinin birden çok taktiği ve tekniği olabileceği gibi intihar saldırılarının da değişik uygulama biçimleri vardır.

CANLI BOMBA..

En yaygın görülen intihar saldırısı biçimi, bir kişinin üzerine bomba bağlayıp bunu kalabalık bir ortamda patlatmasıdır.

Bu eylemi yapan kişiye ise çoğunlukla "canlı bomba" veya "intihar bombacısı" denir.

Bunun yanı sıra, bomba yüklü araçları belirli noktalarda patlatmak, bu tip araçlarla askerî alanlara girmek, üzerinde bomba bağlayan birisini uzaktan kumanda ile patlatmak gibi değişik intihar saldırıları biçimleri de bulunmaktadır.

İLK İNTİHAR SALDIRISI: KAMİKAZE

Tarihteki ilk intihar saldırıları Japonların savaşlarda yaptığı kamikaze olarak bilinir. 1980'lerden itibaren ise intihar eylemleri, silahlı örgütler tarafından sistematik olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İntihar eylemini yapan kişinin eylemde ölmemesi durumunda eylemin başarısız öngörüsü nedeniyle, eylemcinin ölmesi intihar eyleminin ön koşuludur.

Günümüzde silahlı örgütler genellikle son çare olarak bu eylemi düzenlerler ve kamuoyunda ses getirmek, korku ortamı oluşturmayı amaçlarlar.