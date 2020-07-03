İrtica nedir

İrtica, önceki koşullara dönmek isteyen aşırı tutucu ve ilerlemelere karşı yapılan faaliyetlere denir.

İrtica, Arapça rücu kökünden gelmektedir ve gericiliği ifade etmektedir. Bir toplumda, devlette ilerlemelere karşı olan ve yaşanılan toplumun eskiye dönmesini savunan tutucu çevrelerin savundukları toplumsal harekettir.

İrticai falliyetleri tarih boyunca olmuştur. Yeni düzenden hoşnut olmayan bazı gruplar, bu konuda çalışmalarını hızlandırmışlardır. İrtica faaliyetlerde bulunan gruplar, yönetim tarafından çoğu zaman cezalandırılmıştır.

TARİHİ

Bu terim Batı'da, Fransız Devrimi'nde sabık monarşi rejimine veya onun koşullarına dönüşü isteyen karşı devrimcileri tanımlamakta kullanılmıştır.

19. yüzyılda Batı'da derebeylikleri ve aristokrasiyi korumayı arzu eden ve sanayileşme, cumhuriyetçilik, liberalizm ve sosyalizm karşıtlarını tanımlamakta kullanılmıştır.

GELİŞMEYE VE YENİLEŞMEYE KARŞILAR

Gerici tabiri, politik anlamda gelişme ve yenileşmelere karşı olan ideolojileri tanımlamak için aşağılama amacıyla da kullanılır.

Yirminci yüzyılda irticai siyasi oluşumların genel özelliği, endüstriyel üretimi ve sanayileşmeyi devam ettirmek yanında idari yapı olarak eskiden olduğu gibi totaliter veya totaliter benzeri bir yapı taraftarı olmak şeklinde görülmüştür.

ÖRNEKLERİ...

İspanya'da Franco yönetimi, Fransa'da Vichy yönetimi, Portekiz'de Antonio Salazar yönetimi bunun örneklerindendir.

REJİME TEPKİ

Dünyanın türlü yerlerinde var olan rejime tepki olarak gericiliği siyasi programları yapan siyasi oluşumlar görülmektedir.

Günümüzde Almanya'da Neo-Naziler, Afganistan'da Taliban ve ABD'de Ku Klux Klan gibi görüşler gerici görüşlere sahiptir. Mevcut siyasi oluşumlar azınlık durumundadır.