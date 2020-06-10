Işık yılı nedir

Bir zaman değil, mesafe kavramı olan ışık yılı; ışığın bir yılda katettiği mesafe anlamına gelir.

Astronomik birime kıyasla büyük uzunluk birimi anlamını taşıyan ışık yılı, genellikle yıldızlar arası mesafeleri ölçmek için kullanılır.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), ışık yılının uzunluğunu belirlemede, yıl birimi olarak jülyen yılının kullanılmasını önerir.

Peki jülyen yılı ya da jülyen takvimi nedir?

JÜLYEN TAKVİMİ

Jülyen takvimi, Jül Sezar tarafından M.Ö. 46 yılında kabul edilen ve batı dünyasında 16’ncı yüzyıla kadar kullanılan takvim anlamına gelir.

Hesaplamasındaki ufak bir fark sonucu yaklaşık her 128 yılda bir günlük bir kayma oluşturduğu için yerini Gregoryen takvimine bırakmıştır.

Buna göre bir jülyen yılı 365,25 gün ya da 31.557.600 saniyedir.

“10 IŞIK YILI UZAKLIKTA”

Dolayısıyla “Bizden 10 ışık yılı uzaklıktaki A Galaksisi” dendiğinde; ışık hızını 10 yıl ile çarparak A Galaksisi'nin ne kadar uzakta olduğu rahatça öğrenilebilir. Başka bir deyişle; dünyadan gönderilen ışığın bu A Galaksisi'ne ulaşması için 10 yıl geçmesi gerekir.