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    İskarpela nedir

    Marangozluk mesleği için önem arz eden iskarpela ürünleri, ağaç oymacılıkta çok işe yarayan ürünler arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 14:29
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    İskarpela nedir

    İskarpela, çoğunlukla marangozluk işlerinde ahşap, taş, metal gibi sert malzemeleri oymak, kesmek, şekil vermek için kullanılan bir el aletidir.

    Tahta ve ağaç oymacılığı işlerinde kullanılan iskarpela, tornavidaya benzeyen, keskin uçlu bir alettir.

    Ucunun çok keskin olması nedeniyle, kullanım sırasında yaralanmalara sebebiyet vermemek için dikkatli kullanım gerektirir.

    İSKARPELA KULLANIMI

    Ahşap oyma işlemi için kullanılan ahşap iskarpela kullanılacak ahşap yüzeyin bastırılarak yontulması yolu ile kullanılır. Bu sebeple de iskarpelanin ağız kısmı keskin, ayrıca darbeye, kırılmaya karşı da dayanıklı olarak üretilir.

    İskarpela takımı, ahşap masa, sandalye, tabure yapımında, mobilya yapımında ve tamiratında da kullanılır.

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